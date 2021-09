Sylvie Vartan, sa maison ravagée dans un incendie : une histoire mystérieuse sur fond d'ange gardien

La soirée risque d'être belle grâce à l'émission La chanson secrète, animée par Nikos Aliagas. Le programme musical de TF1 a dégoté un casting de rêve pour sa prochaine émission puisqu'il y aura entre autres Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Julien Clerc ou encore Florent Pagny, rien que ça ! Mais ce n'est pas tout puisqu'on retrouvera également l'intemporelle Sylvie Vartan. La chanteuse franco-bulgare de 77 ans sera peut-être accompagnée de sa fille Darina.

Dans le paysage médiatique depuis de très longues années, Sylvie Vartan rencontre l'homme de sa vie, le producteur américain Tony Scotti dans les années 80. Elle s'installe alors aux Etats-Unis et plus précisément à Los Angeles, mais un terrible incendie ravage sa maison en 1998. Un drame sur lequel est revenu Sylvie Vartan pour le magazine Signe et sens. D'après les dires de la chanteuse, la seule chose qu'elle va retrouver intacte dans sa chambre est l'image d'un ange protégeant deux enfants, situé juste au-dessus du lit de Darina. "Cette histoire pourrait être inventée, on dirait une scène de film !", s'exclame-t-elle.

Je crois que cet épisode extraordinaire était un signe. Cet ange gardien, je le respecte et je l'aime

Visiblement marquée par cet épisode, l'ex de Johnny Hallyday y voit plus qu'une simple coïncidence. "Je crois que cet épisode extraordinaire était un signe. Cet ange gardien, je le respecte et je l'aime. Je crois en lui et j'ai confiance", assure la chanteuse. Née et élevée dans une famille bulgare, la religion tient une place importante pour Sylvie Vartan. "Ma mère est croyante et j'ai été élevée dans sa conviction. Même si vous ne pratiquez pas de manière régulière, cela vous donne une prédisposition à croire en quelque chose", conclut-elle.

Retrouvez Sylvie Vartan dans La chanson secrète, samedi 4 septembre à 21h05 sur TF1.