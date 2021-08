Sylvie Vartan et son discret mari Tony Scotti en terrasse : rare photo du couple à Hollywood

Si Sylvie Vartan poste rarement des photos d'elle sur son compte Instagram, la chanteuse de 76 ans a fait une exception mardi 10 août 2021. Suivie par plus de 50 000 personnes sur le réseau social, l'interprète de L'Amour, c'est comme une cigarette, a dévoilé un cliché d'elle entourée de deux hommes ! "En bonne compagnie avec Tony et Kyle pour un lunch à The Abbey Road", écrit en légende, celle qui partage sa vie entre Los Angeles et Paris.

Habillée d'un chemisier couleur chair et d'une paire de lunettes bleue, Sylvie Vartan apparaît souriante. Elle est attablé dans un établissement situé à Hollywood. A gauche de la mère de David Hallyday et Darina Scotti est assis un homme blond nommé Kyle, et à sa droite, se trouve son époux, le discret Tony Scotti.