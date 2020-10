Taraji P. Henson : Son fiancé et elle ont rompu, va-t-elle garder sa superbe bague ?

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Taraji P. Henson apprennent qu'elle a rompu avec son fiancé Kelvin Hayden. L'ancien joueur de football américain lui avait offert un superbe diamant lors de sa demande en mariage.

La triste nouvelle, Taraji P. Henson l'a annoncée elle-même, ce lundi 19 octobre 2020, dans l'émission radio The Breakfast Club sur la station Power 105.1. L'actrice de 50 ans parlait des relations entre hommes et femmes de la communauté noire américain. Prenant son propre exemple, elle a révélé que Kelvin Hayden et elle s'étaient séparés et avaient mis fin à leurs fiançailles.

"Je viens d'avoir 50 ans, je ne l'avais pas encore dit, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé, a expliqué Taraji P. Henson aux présentateurs et aux auditeurs. J'ai proposé la thérapie. Suivons une thérapie, mais si on est pas sur la même longueur d'onde à ce sujet, une personne a le sentiment de tout assumer et ce n'est pas un bon rôle à jouer dans une relation."