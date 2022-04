Tatiana-Laurence "mécontente, insatisfaite et étonnée" par son rôle de maman : ses confidences sans tabou

Le 10 février 2022, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont accueilli leur premier enfant ensemble. C'est un petit garçon prénommé Newt qui a pointé le bout de son nez. Le couple vit depuis un rêve éveillé. Mais c'est avec une grande honnêteté que l'ex-candidate de télé-réalité a confié rencontrer des difficultés avec son nouveau statut de maman. Tatiana-Laurence regrette notamment de ne pas avoir été suffisamment avertie par les professionnels de santé du chamboulement que représentait l'arrivée d'un bébé.

"En tant que Parents, on ne nous prépare pas à l'amour infini que va procurer un petit être si parfait que toi et aussi, aux difficultés qu'un nourrisson va rencontrer. Nos bébés souffrent : Coliques. RGO (reflux gastriques oesophagiens). L'alimentation parfaite qui va nourrir suffisamment et apporter une longue satiété, permettant un sommeil réparateur sans provoquer de désagrément, vous qui avez un organisme, des organes, intestins encore immatures... Tout ça, personne ne nous en parle. On l'apprend en le vivant au quotidien", a-t-elle écrit à travers un post Instagram jeudi 31 mars 2022.



Face à toutes ces découvertes sur le tas, Tatiana-Laurence se retrouve alors "mécontente, insatisfaite, étonnée...". "Je suis certaine que le corps médical pourrait mieux préparer les parents, durant les longs 9 mois de grossesse, à ce qui va être le réel quotidien difficile des premiers mois du nourrisson. Les parents ne sont pas prêts ! Ça vous tombe dessus, vous êtes surpris, ne comprenez pas et cherchez des réponses, vous doutez, vous vous remettez en question... Des nuits à vous creuser la tête sur ce que vous pouvez faire mieux... Une boucle sans fin", partage-t-elle sans tabou.