Tatiana Silva dans "Joséphine Ange gardien" : son astuce pour préparer son rôle

L'épisode tant attendu de Joséphine Ange gardien avec en guest Tatiana Silva débarque enfin sur les antennes de TF1 ce lundi 19 octobre 2020. Originellement prévu le 18 août dernier, il donc va pouvoir être soumis au jugement des téléspectateurs. Ces derniers auront alors l'opportunité de découvrir les premiers pas de la jolie Miss Météo de 35 ans en tant que comédienne. Elle a été sollicitée par l'équipe de la série pour interpréter le personnage d'Ariane, une coach sportive autoritaire qui exerce dans un lycée. Et pas question pour Tatiana de prendre cette opportunité à la légère.

Bien au contraire, l'ex-Miss Belgique a mis toutes les chances de son côté pour fournir une bonne prestation. "Je suis très intéressée par le développement personnel et j'ai travaillé avec la technique de Meisner, qui est une méthode instinctive. J'ai eu une approche du personnage, c'était passionnant. Une fois que j'ai passé le casting, j'ai travaillé mon rôle avec un coach", a-t-elle expliqué lors d'une interview pour LCI. Et bien qu'il s'agisse "d'un petit rôle", Tatiana Silva est reconnaissante de pouvoir sortir de ses sentiers battus. "C'est très bien pour commencer. (...) Après je n'aurais pas pu endosser quelque chose de plus complexe", estime-t-elle.

D'autant plus que la pression était déjà suffisamment grande en devant donner la réplique à la star de la fiction, Mimie Mathy. Toutefois, la célèbre comédienne de 63 ans lui a rendu la tâche facile. "Elle a été très accueillante, explique-t-elle. Elle était aussi très intriguée de mon intérêt pour le métier de comédien. Elle m'a demandé plusieurs fois si je voulais me lancer dans cette voie. Je n'ai toujours pas la réponse, mais elle a eu le mérite de me pousser à me poser la question."

Si elle ne sait donc toujours pas si elle pourrait déserter les plateaux télé pour se consacrer pleinement à la comédie, nul doute que les téléspectateurs auront de leur côté un point de vue aiguisé quant à sa performance et à un éventuel avenir dans le milieu.

Joséphine Ange gardien, ce lundi 19 octobre 2020 sur TF1, dès 21h05