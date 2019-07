Tatiana Silva, son envie de devenir mère : "J'attends le partenaire idéal..."

D'ailleurs, Tatiana Silva entretient un rapport particulier avec ces enfants. "Je les aime beaucoup. J'essaye d'entretenir chez eux la légèreté", lance-t-elle. Et d'évoquer le drame de son enfance, la mort de sa maman : "Quand ma mère est décédée, il y a eu de nombreux dégâts collatéraux. Mais le plus dévastateur a été d'être arrachée prématurément à l'insouciance qui caractérise l'enfance et l'adolescence. J'ai très vite été plongée dans une situation de stress, d'angoisse et de peur, qui vous poursuit ensuite à l'âge adulte, et dont il est terriblement difficile de se défaire."

Une blessure encore ouverte. Tatiana Silva n'avait que 16 ans lorsque sa maman a été emportée par un cancer du sein. Puis, il y a onze ans, alors qu'elle était âgée de 23 ans, l'animatrice a été confrontée à un nouveau drame : la mort de son père. "Il s'appelait Lucilio et avait 72 ans lorsqu'il est parti. C'est un homme qui a lutté pour ses idéaux dont celui de voir un jour le Cap-Vert devenir indépendant. Il était épicurien, rêveur, mais aussi têtu et exigeant. C'était un être spirituel, en quête de sens. C'était mon père et j'ai été honorée d'avoir été sa fille...", avait-elle écrit en mai dernier sur Instagram, rendant un bel hommage à son papa disparu.

