Taylor Momsen : Que devient la star de Gossip Girl ?

Avec son groupe The Pretty Reckless, Taylor a sorti un album studio intitulé Death by Rock and Roll en février 2021. Un album qui se veut un hommage à des membres du groupe comme le chanteur et musicien Chris Cornell mort par pendaison en 2017 et le producteur du groupe Keto Khandwala mort des suites d'un accident de moto en 2018. "L'expression "Death by Rock and Roll" est très importante, car c'était quelque chose que Kato avait l'habitude de dire et une devise avec laquelle nous vivions nos vies. Nous avions un enregistrement des pas de Kato, et le disque commence par ce son. On joue ça à chaque concert, comme s'il marchait sur scène avec nous", a confié Taylor Momsem dans une interview à Interview Magazine en mai dernier.