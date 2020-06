Taylor Schilling (Orange Is the New Black) présente sa nouvelle compagne !

Love is the new black. Sur les réseaux sociaux, Taylor Schilling – que l'on connaît pour avoir incarné Piper Chapman sur Netflix pendant sept saisons – a dévoilé qu'elle était amoureuse. Sa compagne, l'artiste Emily Ritz, a partagé une photographie adorable sur laquelle elles s'enlacent, se regardant avec des étoiles dans les yeux devant un ciel grisâtre. "Je ne pourrais pas être plus fière qu'en étant à tes côtés, écrit sa chérie. Joyeuse Pride à tous !" Quant à la comédienne de 35 ans, elle a simplement repartagé ce cliché en y ajoutant plusieurs coeurs, confirmant qu'elle vivait un bonheur pur... mais toujours discret !

Dans la série Orange Is the New Black, Taylor Schilling interprétait un personnage à la sexualité fluctuante, puisqu'elle était fiancée à Larry (Jason Big) avant de retomber sous le charme de son ex Alex (Laura Prepon) derrière les barreaux. Dans la vraie vie, les préférences de l'actrice ont souvent été questionnées, bien qu'elles ne regardent foncièrement personne d'autre qu'elle. "J'ai eu des relations très sérieuses avec beaucoup de gens différents, expliquait-elle toutefois au magazine Evening Standard en mai 2017. Je suis une personne entière. Il n'y a aucune partie de moi que vous pourriez étiqueter. Je n'entre vraiment pas dans une case, je trouve ça très réducteur. J'ai beaucoup d'amour à donner, et je n'ai aucun scrupule à le donner, peu importe à qui."