Teddy Riner en vacances au soleil : le judoka profite de la plage avec sa fille Isis

Teddy Riner fait partie de ceux pour qui l'année 2021 aura été plutôt belle. Si pour la majeure partie des Français l'année ne restera pas dans les mémoires comme la meilleure de leur vie, pour le judoka, elle a eu une saveur spéciale. Arrivé au Japon avec de grosses ambitions pour les Jeux olympiques de Tokyo, le colosse de 32 ans a d'abord connu une vraie déception en terminant seulement médaille de bronze en individuel. Mais c'était sans compter sur la compétition mixte par équipe qui lui a permis de rentrer à Paris avec une nouvelle médaille d'or, l'inscrivant encore un peu plus haut au panthéon du sport français.

Après tant d'émotions et dans l'attente des Jeux olympiques de Paris en 2024, Teddy Riner a profité des fêtes de fin d'année pour prendre une pause bien méritée après cette année chargée en émotions. Comme il l'a dévoilé sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 620 000 abonnés, le natif de Guadeloupe a décidé d'emmener sa petite Isis (née en octobre 2018) au soleil pour passer du bon temps. Sur la photo publiée hier, on peut voir la jeune fille sur la plage au moment du coucher de soleil. Une photo toute mignonne où l'on voit Isis s'approcher de son père qui tient l'appareil photo dans une position inquiétante. "Sur le point d'être dévoré tout cru", écrit-il pour rigoler.

Un bel instant de complicité entre Teddy Riner et sa fille, qui a visiblement bien plu à la maman. En effet, Luthna Plocus, avec qui il a également eu un petit Eden (né en avril 2014), a commenté la photo en envoyant une série d'emojis coeur avant d'ajouter le mot "féroce" en référence à l'attitude de sa fille. Ce à quoi son compagnon a répondu "je n'ai pas pu lutter". Un échange très drôle que la jeune femme conclut par un "t'essayes même pas" suivant d'emojis pleurant de rire.