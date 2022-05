Télé-réalité : une ex-star en couple avec un homme politique, règlement de comptes avec sa rivale dans TPMP

Une ancienne candidate de L'île de la tentation a refait son apparition à la télévision mardi 24 mai 2022, dans Touche pas à mon poste. Ce n'était pas pour parler de ses projets qu'elle a été conviée par Cyril Hanouna, mais pour régler gentiment ses comptes avec l'une des chroniqueuses.

Depuis plusieurs semaines, Danielle Moreau ne cesse de clamer son amour pour son coup de coeur Georges Fenech. "Vous n'imaginez pas l'effet que vous me faites, vous êtes tellement brillant et tellement beau", lui avait-elle même fait savoir au téléphone, en direct dans l'émission de Cyril Hanouna. Mais le journaliste de CNews - qui a été ancien député du Rhône - l'a éconduite en faisant savoir qu'il avait déjà une femme dans sa vie. Pas de quoi décourager la chroniqueuse qui a une fois de plus déclaré sa flamme hier soir. "Votre sex-appeal me rend électrique. J'imagine que sa compagne tremble avec la concurrence. Ca ne me fait pas peur parce que les couples ça va ça vient. (...) Je me battrai jusqu'au bout, je suis prête à tout", a-t-elle notamment lancé le sourire aux lèvres. Un combat que son patron l'a encouragée à mener.

Cyril Hanouna lui a ensuite révélé... que la compagne de Georges Fenech allait faire son entrée sur le plateau. Et surprise, il s'agit de Marie, candidate de L'île de la tentation 2019 (W9). A l'époque, elle venait tester son couple avec un certain Julien, qui avait 14 ans de moins qu'elle. Et leur couple n'avait pas survécu. Chacun s'était mis en couple avec un tentateur/tentatrice. Depuis, des années se sont écoulées et aujourd'hui, c'est le journaliste de CNews et homme politique qui partage sa vie. Et elle ne compte pas le perdre. "Moi aussi je vais me battre", a-t-elle déclaré souriante après son arrivée sur le plateau. Elle a ensuite révélé que Danielle Moreau n'était pas sa seule rivale.