Télématin en crise : révélations sur les coulisses, Caroline Roux rassure

Si elle est surtout connue pour être la présentatrice de C dans l'air depuis septembre 2013, Caroline Roux tient également l'interview politique intitulée Les Quatre Vérités dans l'émission Télématin (France 2). Ces derniers mois, le célèbre programme matinal s'est néanmoins retrouvé au coeur d'une crise qui a donné lieu à de nombreux départs. Mardi 18 février 2020, invitée dans l'émission L'Instant M sur France Inter, Caroline Roux est revenue sur cette période compliquée, mais elle a également évoqué une nette amélioration de l'ambiance.

"Ça a été dur, je ne vais pas vous raconter d'histoires... Il y a eu des moments très douloureux pour des gens qui étaient là depuis des années...", explique la journaliste à l'animatrice Sonia Devillers. Entre les départs de onze chroniqueurs de l'émission, les économies budgétaires et les nombreuses accusations de harcèlement visant le présentateur Laurent Bignolas, l'ambiance s'était grandement dégradée. "C'était une période assez rude. Laurent Bignolas dans une interview a expliqué que ceux qui sont encore là sont très motivés et on espère que le plus dur est passé", continue Caroline Roux.

Pourtant, la jolie blonde continue de défendre corps et âme le programme. Selon elle, la pression au sein des équipes commence lentement à retomber : "C'est une belle émission et, quand je suis rentrée de vacances, j'ai lancé un 'Ça va ?' et on m'a répondu avec un sourire un 'Ça va !'. J'ai envie d'y croire...", conclut-elle pleine d'espoir.

Lourdement touché par cette crise, Laurent Bignolas avait accepté de répondre à nos confrères du Parisien, le 5 février dernier. "Ça dure depuis mon arrivée. Ce n'est pas évident de travailler en souriant quand on se prend ça dans la gueule. (...) Pendant un an et demi, j'ai été sans arrêt sur la défensive, à chercher qui me mettait des coups de couteau dans le dos. On ne peut pas travailler sans la confiance. Je n'avais pas d'alliés, pas d'amis parmi 40 personnes. C'est dur", expliquait-il avant de noter, lui aussi, une amélioration : "Petit à petit, j'ai été plus proche des uns et des autres, qui se sont un peu plus ouverts. Là, je me ressemble davantage à l'antenne, je me sens plus souriant."

Espérons que ça dure !