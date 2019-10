Télématin – Laurent Bignolas critiqué par ses collègues : il répond et réplique

Plus rien ne va chez Télématin (France 2). Alors que les chroniqueurs fuient le programme, d'autres se disent victimes de harcèlement moral et pointent du doigt le comportent du présentateur Laurent Bignolas. Télé Loisirs a mené l'enquête et a interviewé l'animateur qui nie tous les reproches qu'on lui fait.

Laurent Bignolas accusé

Brigitte-Fanny Cohen, Isabelle Chalençon, Henry-Jean Servat, Grégoire Tournon, Sarah Doraghi, Anissa Arfaoui, Jean-Philippe Viaud, Marie Mamgioglu, Béatrice Benoit-Gonin, Marie-Dominique Perrin et Anne-Christine Horent ont tous pris la décision de quitter Télématin. Victime d'un burn out, la soeur de Pierre-Jean Chalençon a même fait savoir qu'elle attaquait France Télévisions aux Prud'hommes. Souhaitant comprendre ce qu'il se passe dans les coulisses de cette matinale, nos confrères ont interviewé plusieurs personnes travaillant pour ce programme – lesquelles ont accepté de témoigner sous couvert d'anonymat.

Sont pointés du doigt des responsables de France Télévisions et le présentateur Laurent Bignolas qui chercheraient à "pousser les chroniqueurs à bout en multipliant les brimades sur leur travail", écrit le site. "Ces derniers temps, elles sont devenues systématiques pour certains et devant toute l'équipe. Avec par exemple des propos de Laurent Bignolas à la fin d'une chronique hors antenne : 'Celle-là, vivement qu'elle dégage !'", confie un témoin. Des accusations comme celle-là, il y en a plusieurs et Laurent Bignolas a eu un droit de réponse.

Il est impossible que j'ai pu dire ça

Toujours à Télé Loisirs, il déclare : "Il est impossible que j'ai pu dire ça. Il m'arrive de donner des conseils éditoriaux sur des angles mais je choisis mes mots pour qu'ils n'heurtent pas, justement. Je fais au contraire très attention ces derniers mois à ce que je dis parce que je sais combien la situation est délicate pour tous."

Remplaçant depuis juin 2017 de William Leymergie, Laurent Bignolas avait fait polémique dès son arrivée. Une pétition avait même circulé contre lui. "J'ai débarqué dans une équipe qui en partie ne voulait pas de moi. Je me suis donc prudemment glissé dans le modèle éditorial et je n'ai rien modifié. Je n'ai changé aucun chroniqueur par exemple ! J'ai, au contraire, tendu des mains au niveau éditorial sur des choix d'angles par exemple", raconte-t-il.

Quant aux rumeurs disant qu'il envisage de présenter seul Télématin, l'homme de 58 ans ne cache pas sa surprise : "Là, je tombe de l'armoire ! D'où peut-on sortir une telle chose ! Je réfute complètement cette histoire... C'est un peu difficile d'entendre de telles choses alors que je m'applique à ce que tout se passe au mieux..."