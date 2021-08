The Crown saison 5 : premières photos des nouveaux Charles et Diana !

Pour faire patienter les fans de The Crown, Netflix a diffusé quelques photos du tournage de la cinquième saison de sa populaire série autour de la famille royale britannique. On peut découvrir les nouveaux venus du casting : Dominic West et Elizabeth Debicki. Auparavant, on avait déjà pu voir Imelda Staunton, qui se glisse dans la peau de la reine Elizabeth II.

Mardi 17 août, sur le compte Twitter de la série, on a donc pu découvrir deux photos inédites de la prochaine saison de The Crown. On y voit les nouveaux prince Charles et Lady Diana. Le futur roi d'Angleterre est cette fois-ci incarné par l'acteur Dominic West (vu dans la série The Affair et les films 300, Money Monster mais aussi... Spice World !), qui prend la place de Josh O'Connor. Quant à Elizabeth Debicki (récemment à l'affiche du film Tenet) elle succède à la jeune Emma Corrin sous les traits de la défunte princesse des coeurs, morte en 1997 après un accident de voiture à Paris.

Cette saison retracera le début des années 1990, époque où le mariage du couple est en plein naufrage. Union qui se soldera par un divorce officiellement prononcé en 1996. Ce sera aussi l'occasion, en parallèle, de découvrir un autre pan de l'histoire politique du Royaume-Uni avec l'arrivée au pouvoir du Premier ministre John Major (joué par Jonny Lee Miller), qui prend la suite de Margaret Thatcher (incarnée avec brio par la formidable Gillian Anderson).