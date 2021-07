The Crown, saison 5 : première photo d'Imelda Staunton dans la peau d'Elizabeth II

Les fans de la populaire série The Crown ont enfin droit à un premier aperçu de la saison 5 ! Sur Twitter, ce vendredi 30 juillet 2021, Netflix a dévoilé une première photo de l'actrice britannique Imelda Staunton (65 ans), qui incarnera la reine Elizabeth II dans la prochaine et avant-dernière saison. Le tournage a débuté cet été en Angleterre, pour une sortie probable en 2022 sur la plateforme de streaming.

Pour refléter l'évolution de chacun des personnages, le casting de cette prochaine saison consacrée aux années 1990 a presque été entièrement renouvelé : dans le rôle d'Elizabeth II, Olivia Colman est donc remplacée par Imelda Staunton, Josh O'Connor qui jouait le jeune prince Charles sera interprété par Dominic West, la princesse Margaret n'aura plus le visage d'Helena Bonham Carter mais celui de Lesley Manville. De son côté, l'actrice Emma Corrin, qui s'était glissée dans la peau de Diana, sera remplacée par Elizabeth Debicki. Mais des rumeurs ont affirmé que la production avait du mal à trouver son prince Andrew...

"Je pense que mon défi supplémentaire, comme si j'en avais besoin, est que je joue maintenant la reine avec laquelle nous sommes un peu plus familiers. Avec Claire Foy [la première interprète d'Elizabeth II dans les saisons 1 e 2, NDLR], c'était presque de l'histoire et maintenant j'en joue une dont les gens pourraient dire 'elle ne fait pas ça', 'elle n'est pas comme ça', et c'est ma bête noire personnelle", Imelda Staunton avait-elle confié à la BBC plus tôt cette année. La Britannique est notamment connue pour avoir joué le personnage hautement antipathique de Dolores Ombrage dans les films Harry Potter. Elle s'est également illustrée dans les films Vera Drake et Maléfique.