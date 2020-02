The Voice 2020 : Pascal Obispo, en larmes, évoque son grand-père réfugié

Comme chaque samedi depuis plus d'un mois maintenant, TF1 a diffusé un nouveau numéro des auditions à l'aveugle de The Voice ce 15 février 2020. Le public et les téléspectateurs ont encore une fois pu être surpris, émus ou encore bluffés par les prestations des candidats. Et ce n'est pas Pascal Obispo qui dira le contraire puisque le chanteur s'est lui-même laissé aller à une profusion de sentiments, notamment au moment où un groupe s'est présenté sur scène. Il s'agit d'un père et de ses deux fils : Manu, l'aîné de 27 ans, Adrien 24 ans et le papa Raphaël. Ensemble, ils forment La Familia. "Que ça se retourne ou pas, qu'on plaise ou non, je suis très fier de nous", lâche Manu quelques minutes avant leur passage.

C'est tous les trois très émus qu'ils constatent que leur prestation a touché Pascal Obispo et Marc Lavoine. D'autant plus que la chanson qu'ils ont choisi d'interpréter, Clandestino de Manu Chao, est importante pour eux. Et pour cause, Raphaël explique que ses parents étaient des réfugiés espagnols qui ont dû rejoindre la France à l'époque du dictateur Franco. Une histoire poignante qui a poussé Pascal Obispo à se confier à son tour. "Mon grand-père, Mariano Obispo, a été aussi obligé de s'exiler dans le Médoc, comme beaucoup de basques, et fuir le régime de Franco. Mon grand-père est devenu vigneron, mon père a été élevé là-bas, moi j'ai pris un autre chemin mais ces racines je les comprend bien. Si je me suis retourné, c'est que ça m'a touché et je comprend mieux maintenant avec vos explications", lâche-t-il très ému avant de verser quelques larmes.

Bien que le groupe familial lui a préféré Marc Lavoine, Pascal Obispo a reçu les bons sentiments de ses comparses, et notamment ceux d'Amel Bent, surprise de le découvrir aussi sensible. "Je te connais depuis quinze ans et je trouve que cette aventure de The Voice me permet d'apprendre à te connaître. C'est magnifique, c'est merveilleux", explique-t-elle. Et de blaguer : "J'adore quand tu es gentil, quand tu es comme ça, tu ne veux pas pleurer plus souvent ?" Plus sérieusement, Amel Bent le remercie de se livrer ainsi et estime qu'il s'agit là d'un véritable "cadeau à nous tes amis coachs et aux talents aussi." De derniers mots qui ont valu à Pascal Obispo d'être une nouvelle fois bouleversé.