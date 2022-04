The Voice 2022 : Qui est Stephen Di Tordo, le candidat "totalement barré" de la saison ?

Lors des auditions à l'aveugle de The Voice diffusées il y a quelques semaines sur TF1, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Stephen Di Tordo. Tout droit venu du sud de la France, le jeune homme a tenté sa chance dans l'émission sur le titre culte de Nirvana, Come as you are. Il offrait alors un grand moment de rock'n'roll sur scène. Florent Pagny et Marc Lavoine s'étaient tous les deux retournés, curieux de découvrir ce candidat "totalement barré" selon eux. Stephen avait ensuite décidé de rejoindre l'équipe de Marc Lavoine. Il disputera les battles de la compétition ce samedi 16 avril 2022. Mais même dans le cas où le beau brun n'en ressort pas vainqueur, vous pouvez être sûr de ne pas avoir fini d'entendre parler de lui !

Et pour cause, outre sa passion pour la musique, Stephen Di Tordo estt comédien. En effet, le trentenaire s'est longtemps consacré au théâtre après avoir suivi la classe libre des Cours Florent. Il vient même de terminer une énorme tournée de trois ans sur les planches pour la pièce Hamlet Requiem où il tenait le rôle principal. Stephen a également en parallèle écrit sa propre pièce intitulée Célestez-moi les enfants des ninetie's. Elle est programmée pour être jouée jusqu'au mois de janvier 2023 au moins.

Il commence par ailleurs à percer sur le petit écran grâce à la dernière série d'OCS Cheyenne et Lola avec notamment les comédiennes Charlotte Le Bon et Veerle Baetens. Sephen Di Tordo y interprète le rôle de Dany Chapelle, un gourou qui apprend aux gens à devenir riche par le biais de la lumière. Il a récemment fait le déplacement à Cannes pour le festival CanneSeries avec ses partenaires de jeu, foulant le pink carpet. La fiction a qui plus est été nommée au Festival dans la catégorie "Meilleur groupe d'acteur".

En train de se faire un nom dans le milieu du showbiz, Stephen Di Tordo avait été repéré par la production de The Voice il y a plusieurs années. Le dénicheur de talents Bruno Berberes essayait même de le faire participer à l'émission depuis au moins 4 ou 5 ans. L'année 2022 a enfin été la bonne ! Stephen espère par la suite sortir son premier EP.

Reste désormais à savoir s'il sortira vainqueur de sa battle. Réponse ce samedi soir !