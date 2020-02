The Voice : Ifè raconte la mort de son frère noyé et "emporté par le courant"

Il a été l'une des grandes révélations du prime de l'émission The Voice le 1er février 2020. Avec son interprétation du tube Drowning de Mick Jenkins, Ifè a touché en plein coeur le public et les membres du jury composé de Lara Fabian, Pascal Obispo, Amel Bent et Marc Lavoine. Un hommage à son petit frère décédé. Le candidat de 27 ans a accepté de dévoiler les terribles circonstances du tragique accident dans lequel son frère a perdu la vie. Interviewé par le magazine Télé Loisirs, il raconte, encore bouleversé : "En 2016, il allait à une soirée avec deux amis en voiture. Le conducteur avait plusieurs grammes d'alcool dans le sang, il a perdu le contrôle du véhicule en traversant un pont. La voiture est tombée dans le fleuve. Deux d'entre eux ont réussi à rejoindre la terre ferme et le troisième, mon petit frère, a été emporté par le courant."

Introuvable, le corps de son petit frère a été découvert près d'un mois après le drame. Pire, il s'agissait du jour de l'anniversaire de sa maman, déjà traumatisée par la perte de son fils. Il explique : "Nous avons son corps un mois après. Le jour de l'anniversaire de ma mère." Une épreuve insurmontable pour le jeune homme qui ne souhaitait pas dévoiler son passé à la télévision, de peur que le regard des gens ne change. Il révèle : "Je ne voulais pas parler de ce drame à la télé pour qu'on ait pitié de moi, mais parce que je le porte toujours en moi." Originaire du Bénin, Ifè a finalement choisi Marc Lavoine comme coach. L'interprète du titre Les yeux revolvers a été ému aux larmes par la prestation du jeune homme.

L'intégralité de l'interview d'Ifè est disponible dans le magazine Télé Loisirs du 8 au 14 février 2020.