The Voice Kids 2020 : Une candidate ne reconnaît pas M. Pokora

Les auditions à l'aveugle, c'est terminé. Ce samedi 19 septembre, TF1 a donné le coup d'envoi des battles de The Voice Kids 2020. Chaque coach a formé un trio au sein de son équipe composée de 12 Talents. Et cette année, chacun a fait appel à une personnalité afin de l'épauler lors des répétitions. Jenifer a fait confiance à M. Pokora qui connaît bien l'émission puisqu'il a été coach lors des saisons 3 et 4. C'est d'ailleurs sa protégée Manuela Diaz qui a remporté la saison 3. Pourtant, cette année, étonnamment, l'une des fillettes ne connaissait pas le chanteur de 34 ans.

Lors des répétitions de Kanesha, Léna et Nathan, Jenifer a souhaité leur faire une petite surprise en disant à M. Pokora de se cacher. La raison ? Elle avait choisi son tube Tombé pour les battles et voulait donc leur annoncer qu'il allait l'aider à les coacher après avoir dévoilé ce qu'ils allaient chanter. Kanesha et Nathan n'en ont pas cru leurs yeux tant ils étaient heureux de voir le compagnon de Christina Milian en vrai. Mais de son côté Léna ne savait pas du tout de qui il s'agissait. "C'est qui ? Je ne savais pas que c'était lui parce qu'il ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a vu sur les photos", a-t-elle lancé.

La fillette pétillante ne s'est pas arrêtée là. Les trois Talents ont eu la chance de faire un câlin à M. Pokora. "Il était trop beau et son parfum sentait bon", a ensuite déclaré Kanesha. Léna, elle, a tenu un tout autre discours : "Je trouvais que son parfum était plutôt un mélange de bananes et d'abricots." On en connaît un qui devrait bien rire en voyant les images.

Léna ne s'est pas seulement fait remarquer lors des répétitions. Lors de sa battle, la petite fille de 7 ans a une fois de plus séduit Jenifer grâce à son énergie et sa volonté. La belle brune de 37 ans a donc choisi de poursuivre l'aventure avec elle. Prochaine étape : la demi-finale.