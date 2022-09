The Voice Kids : Abandon forcé d'une candidate, les battles chamboulées

Ce samedi 24 septembre 2022, TF1 diffusera la deuxième et dernière soirée des battles de The Voice Kids. Les quatre coachs de la saison, Julien Doré, Kendji Girac, Louane et Patrick Fiori vont encore une fois être amenés à départager leurs Talents respectifs. Ce sont huit battles de trois qui ont été préparées pour ce faire mais, du côté de Patrick Fiori, tout ne s'est pas passé comme prévu.

En effet, le coach historique du programme musical a dû se résoudre à mettre en place une battle entre deux candidats seulement. Et pour cause, l'une de ses protégées a été dans l'incapacité d'y participer. Il s'agit d'Oriane, laquelle avait fait sensation lors de ses auditions à l'aveugle et a fait se retourner le quatuor de professionnels. La jeune fille n'a malheureusement pas pu faire le déplacement pour les enregistrements en France, elle qui est originaire du Maroc où les frontières sont encore fermées à cause de la crise sanitaire. Patrick Fiori fera part de ses regrets dans l'émission de ce soir. "C'est une très grande voix. C'était l'équilibre entre les trois. C'est malheureux... J'espère qu'Oriane aura la possibilité de revenir nous régaler", déclare-t-il, comme le rapportent nos confrères de Télé Loisirs.



Rappelons que Louane a rencontré le même problème la semaine passée avec l'un de ses Talents, Zineb. Elle aussi vivant au Maroc, n'avait pas été en mesure de se rendre aux battles de The Voice Kids au grand dam de sa célèbre coach. Mais le spectacle doit continuer et les candidats toujours en lice à l'issue des battles auront tous rendez-vous pour la demi-finale le 1er octobre prochain. Le samedi suivant, il n'en restera plus que huit pour se disputer la grande finale en direct. Il est prévu que chacun d'entre eux chante une première chanson en solo. Après quoi, le public devra voter pour leurs quatre préférés (un Talent par équipe) afin qu'ils livrent une ultime prestation en duo avec leur coach. Le public, encore une fois, se chargera ensuite de définir le nouveau gagnant de The Voice Kids.

The Voice Kids ce samedi 24 septembre 2022 dès 21h10 sur TF1.