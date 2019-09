The Voice Kids : Jenifer et Soprano bloqués, Amel Bent très émue

Cette sixième édition de The Voice Kids a été lancée il y a deux semaines et de nombreux jeunes chanteurs, âgés de 7 à 15 ans, ont déjà démontré l'étendue de leur talent. Il est temps de découvrir à présent qui a rejoint les équipes d'Amel Bent, Jenifer,Patrick Fiori et Soprano.

Laetitia venue du Québec

La jeune Québécoise de 13 ans chante Friends de Marshmello & Anne-Marie. Amel Bent est la première à se retourner. À la dernière seconde, Soprano buzze également. L'interprète de Ma philosophie lui fait savoir qu'elle l'a trouvée pétillante et elle la compare à un "bonbon qui pique". "Tu as déchiré", conclut-elle. Laetitia choisit d'intégrer sa team.

Matthias 12 ans et déjà parfait

Ce jeune homme de 12 ans se présente face aux coachs avec un morceau de Shawn Mendes, In My Bood. Très à l'aise dans les aigus, il fait se retourner trois des coachs : Jenifer, Amel Bent et Soprano. Même Patrick Fiori finit par craquer pour lui. C'est un carton plein ! "C'est quoi, cette voix ? Tu as un timbre extraordinaire. Tu as une technique parfaite", hallucine Jenifer. Et quand Matthias donne son âge, tous sont bouche bée. Amel Bent annonce carrément avoir prié pour entendre des voix telles que celles-là. Matthias rejoint son équipe.

Ali incroyable, Jenifer bloquée

Comme c'est le cas pour les coachs, les téléspectateurs découvrent ce talent de 12 ans sans le voir. C'est sur le morceau Who's Lovin' You des Jackson Five qu'il tente de les épater. Amel Bent se retourne presque tout de suite et bloque Jenifer. Soprano suit quelques secondes plus tard. Patrick Fiori aussi. Le public est en feu, le groove du garçon est incroyable. "Tu es tout ce que j'aime", lance Jenifer dépitée de ne pouvoir l'avoir dans son équipe. Pour Soprano le talent de ce candidat est si grand qu'il avait l'impression d'assister à un show. Ali intègre l'équipe d'Amel Bent.

Marie à la recherche de "sa soeur"

L'adolescente de 14 ans, dont la famille est famille d'accueil, recherche sa petite soeur de coeur, Ana, avec qui elle chantait. C'est pour elle ce soir qu'elle chante en espérant la revoir. Elle interprète Si tu étais là de Louane. Patrick Fiori se retourne très rapidement. Soprano craque également pour cette interprétation très touchante. C'est enfin Amel Bent qui se retourne. Le rappeur a été très touché par la pureté de la voix de Marie. Patrick Fiori a rarement entendu quelque chose comme ça et l'invite à le rejoindre. Au final, Marie porte son choix sur Amel Bent et passe un message d'amour à Ana.

Esteban, rappeur né, Soprano bloqué

Ce jeune homme de 14 ans est fils de musiciens. Il joue de la trompette, de la guitare et du piano et il a un groupe avec des amis qui s'appelle Les Frelons asiatiques. Face aux coachs, il interprète n**** les clones, pt.II de Nekfeu. Une seconde après qu'il a commencé à chanter, Soprano et Patrick Fiori se retournent et le Corse bloque le rappeur ! Les filles aussi tournent leur fauteuil. Tous sont subjugués par le flow d'Esteban et se battent pour l'avoir dans leur équipe, mais l'adolescent choisit Jenifer.

Talima fait craquer Amel Bent

La pétillante chanteuse de 12 ans d'origine sénégalaise est fan de Lisandro Cuxi et la production organise une rencontre entre eux. Elle chante, avec sa guitare, Tajabone d'Ismaël Lô. Une seconde après la première note Jenifer, Soprano et Jenifer se retournent. Patrick Fiori fait de même. Si cette prestation est exceptionnelle pour Jenifer, Amel Bent craque et a du mal à faire part de ce qu'elle ressent tant l'émotion est grande. Soprano parle carrément de temps arrêté. Talima demande à sa soeur, atteinte de trisomie, de l'aider à choisir vers quel coach se tourner et il s'agit de Soprano.

Maëline fan de Soprano

Cette petite fille de 7 ans est fan de Soprano. Elle chante donc un de ses titres, le Coeurdonnier. Et pour le plus grand plaisir de Maëline, le célèbre Marseillais se retourne. Patrick Fiori aussi. Sans surprise, l'adorable fillette intègre l'équipe de son idole.

Océane rend les coachs fous !

L'adolescente de 15 ans fait des vidéos à ses heures perdues, dont des vidéos de chant. Qualifiée de "créative" par ses amies, elle interprète Natural Woman d'Aretha Franklin. Jenifer, Amel Bent et Soprano se retournent. Patrick Fiori également. Tous les coachs sont debout et ont du mal à cacher leur coup de coeur. Mais Jenifer est énervée, elle a souhaité bloquer Amel Bent, mais ça n'a pas marché. "T'as une classe, un charme, tu as tout des divas", lance Amel, admirative. Soprano annonce avoir pris une sacrée claque. Pour lui, Océane a "donné une leçon à toute la France". Elle rejoint l'équipe d'Amel Bent.

Léna sur scène avec son frère

Cette jeune fille de 13 ans fait de la musique comme tous les membres de sa famille. C'est avec son frère, qui joue de la guitare qu'elle se rend sur scène. Elle chante Valerie d'Amy Winehouse. Jenifer active le buzzer. Elle est la seule. Elle n'a donc pas à se battre pour convaincre Léna de la rejoindre.

Philippe a déjà participé à l'émission

À l'instar des coachs, les téléspectateurs découvrent ensuite le nouveau talent sans voir son visage. Sa voix est très particulière, parfois féminine parfois masculine. Ce jeune talent chante The Phantom of the Opera. Amel Bent et Patrick Fiori se retournent. Philippe a participé au Québec à La Voix Junior, pendant de The Voice Kids au Québec. Si lors de la première saison il n'a pas été gardé, lors de la saison 2, il est allé jusqu'aux duels. Philippe explique avoir cinq octaves, ce qui bluffe les coachs. Il rejoint l'équipe de Patrick Fiori.

Lucas et Nathan, des jumeaux ultradoués

Ces jumeaux de 8 ans originaires de Tahiti aiment le rap. Ils chantent Sonotone de MC Solaar. Soprano et Fiori buzzent assez rapidement lorsqu'ils comprennent qu'il y a deux chanteurs. Le chanteur originaire de Corse se dit bouleversé par cette prestation alors que Soprano les compare à Kris Kross. Les jumeaux intègrent l'équipe de Soprano.

Eva, un talent pur

Une nouvelle fois les téléspectateurs ne voient pas le visage du jeune talent. Celui-ci joue à la guitare et chante sur le morceau Down on My Knees de Ayo. Eva a 11 ans et sa voix convainc Soprano puis Patrick Fiori et enfin Jenifer. Et à la dernière seconde, Jenifer se retourne également. Jenifer a adoré la pureté de sa voix, Patrick Fiori a été transporté malgré quelques fausses notes. Eva choisit de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori.

Résumé des équipes

Jenifer : Natihei, Mini Div, Roger, Aëlwenn, Esteban, Léna.

Amel Bent : Antonia, Enzo, Laetitia, Matthias, Ali, Marie, Océane.

Soprano : Fannie, Soan, Lisa, Talima, Maëline, Lucas et Nathan.

Patrick Fiori : Fanchon, Eva, Valéria, Philippe, Eva.