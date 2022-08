The Voice Kids : Un jeune candidat souffre d'une pathologie, ses parents sortent du silence après les moqueries

Des surprises, il y en a assurément dans The Voice Kids. Malgré leurs très jeunes âges, les candidats réussissent à faire vibrer les quatre coachs et même à les bouleverser. Ce fut par exemple le cas de Julien Doré, obligé d'interrompre le tournage, ou encore de Kendji Girac, ému aux larmes. Samedi 27 août, lors de la diffusion du deuxième numéro consacré aux auditions à l'aveugle, Nahel a particulièrement retenu l'attention. Autant celle des coachs, qui se sont tous retournés après sa prestation des Bourgeois de Jacques Brel, que des internautes. Malheureusement, le petit garçon de 10 ans n'a pas reçu que des compliments. Sur la Toile, il a fait l'objet de quelques critiques autour de son choix de chanson et pour ses propos sur la "musique actuelle du genre wesh wesh canne à pêche", comme il l'a décrite. Sa manière de parler, très adulte, lui a par ailleurs valu d'être moqué.

Face à l'engouement qu'il a suscité, ses parents Julie et Aziz, ont pris la parole pour Télé Loisirs pour confier qu'il n'était pas "un enfant lambda". Et pour cause, il est atteint de dysharmonie, un trouble qui désigne une maturation anormale de certaines fonctions psychologiques, tant dans le domaine intellectuel qu'affectif. "Il utilise des mots que même nous on n'utilise pas. Il a un phrasé d'adulte. Quand il avait cinq ans, il parlait déjà de sujets de conversation d'adultes. Il aime la politique et la littérature. Ce n'est pas le genre d'enfant à jouer au foot", ont-ils rapporté.

Nahel est suivi depuis ses 4 ans

Nahel avait néanmoins refusé d'évoquer "sa pathologie" au moment de se présenter. "Et on a respecté son choix. Mais comme depuis il y a eu des attaques physiques et sur sa façon d'être, que certains ont même dit qu'il surjouait... on a voulu rétablir quelques éléments pour apporter une explication sur ce qu'il a pu dégager lors de son passage", a justifié Julie, expliquant que son fils était "suivi depuis ses 4 ans par des pédopsychiatres, des psychologues et des psychométriciens. Il est aussi suivi par une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) à l'école". Il en est ressorti que Nahel était un garçon "dans sa bulle" qui n'a "pas conscience de l'image qu'il renvoie", a précisé son père Aziz.

Heureusement pour lui, Nahel est loin de s'intéresser aux réseaux sociaux et ne trouve son bonheur que dans la musique. "C'est une manière pour lui de partager quelques chose avec autrui. Il montre qu'il est autre chose que dysharmonique", explique encore Aziz. Ainsi, The Voice Kids est un rêve qui se réalise pour le talentueux chanteur amateur. "Je pense qu'il n'a jamais été aussi heureux de sa vie", se réjouissent ses parents. Le conte de fées se poursuit pour Nahel qui va continuer d'évoluer dans l'émission au sein de l'équipe de Patrick Fiori.