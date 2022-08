Kendji Girac bouleversé et au bord des larmes : il évoque la tragédie qui a frappé sa famille

Les coachs de The Voice Kids ont une fois de plus été chamboulés samedi soir en écoutant les jeunes candidats. Toutes les équipes ont été enrichies de talents exceptionnels, dont celle de Kendji Girac. Le chanteur a réussi à recruter trois nouvelles pépites, dont la jeune Thaïs âgée de 12 ans.

La candidate venue de Genève en Suisse a choisi d'interpréter Traitor d'Olivia Rodrigo. Une reprise toute en douceur et d'une grande justesse qui a fait craquer Kendji Girac, complètement séduit par sa "voix reposante et apaisante". "Je suis parti avec toi, tu m'as fait voyager. Je te veux du plus profond de mon âme dans mon équipe, pour pouvoir encore te faire chanter et surtout pouvoir t'écouter", lui a-t-il avoué.

Très touchée par les mots du coach, Thaïs n'a pas hésité à rejoindre son équipe pour la suite de l'aventure. Après s'être levé pour la prendre dans ses bras, Kendji Girac est apparu les larmes aux yeux pour partager le souvenir émouvant de la disparition de sa nièce : "Ma première petite nièce, elle s'appelait Thaïs. J'aurais aimé la voir grandir et pouvoir la voir chanter comme ça sur un plateau donc ça me fait vraiment plaisir de me rappeler ce petit bout de chose. C'est pour ça que je t'ai vraiment parlé avec mon coeur. Merci beaucoup pour cette chanson."

Au moment de rejoindre son fauteuil, Kendji Girac a été réconforté par sa camarade Louane, laquelle lui a demandé si tout allait bien. Et pour lui de répondre, toujours très troublé par l'émotion qu'il vient de vivre : "Ça va, ça rappelle juste des petits moments dans la vie qui arrivent à tout le monde, ça fait partie de la vie. Ça pince le coeur".

Lors d'une interview pour Télé Loisirs avant le lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids, Kendji Girac avait annoncé que les larmes couleraient durant l'émission. "Dans ce fauteuil, on vit des moments incroyables, on passe par des émotions très fortes : on stresse avec les enfants, on a tous envie de les aimer, de les accueillir et de ne surtout pas les froisser. Cette saison, j'ai été particulièrement ému", avait-il déclaré. Il n'avait pas menti !

Du côté des audiences, le deuxième épisode de The Voice Kids a été suivie par 3,33 millions de fidèles, soit 19,9% de l'ensemble du public et de 25,2% des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50), cible commerciale prioritaire de la chaîne.