The Voice, la demi-finale : Anthony Touma coupé en direct, problème technique, Anne Sila envoûtante

Après des semaines de compétition, l'étau s'est resserré d'un cran samedi 16 octobre 2021 pour les candidats encore en lice de cette édition All Stars de The Voice. Ils sont 15 à s'être disputés la demi-finale du télé-crochet, en direct sur TF1. Demi Mondaine, Gjon's Tears et Will ont représenté l'équipe de Zazie. Victoria, Terence James, Paul et Anthony Touma, celle de Mika. Florent Pagny misait sur Anne Sila, Manon, Dominique Magloire et MB14 tandis que Patrick Fiori a porté jusqu'à cette étape Flo Malley, Antoine et Louis Delort. Jenifer ne pouvait compter quant à elle que sur son unique Talent Amalya. Tous avaient le désir de décrocher sa place pour la finale mais seuls six d'entre eux y sont parvenu.

Cinq poules de trois Talents se sont enchaînées sur scène, à l'issue desquelles un seul Talent est ressorti gagnant à chaque fois grâce aux votes du public. Ainsi, cinq candidats se sont qualifiés pour la grande finale. Un deuxième tour de vote a ensuite eu lieu pour permettre aux téléspectateurs de sauver un dernier Talent.

PREMIÈRE POULE

Louis Delort

Louis Delort, Talent de Patrick Fiori, a une voix véritablement unique qui ne laisse pas indifférent. C'est d'ailleurs avec 68% des votes qu'il a remporté sa cross-battle. Alors, forcément, il compte encore une fois séduire la majorité du public. Ce soir il chante La bombe humaine du groupe Telephone. C'est la première fois qu'il interprète une chanson en français dans l'émission et cela semble lui réussir. Jenifer est debout à la fin de la prestation. Son coach, lui, a été bien sûr convaincu par son passage et sa sensibilité.

MB14

MB14, Talent de Florent Pagny, s'est remis de ses émotions de la semaine dernière pour offrir une demi-finale mémorable. Le candidat qui a fondu en larmes après avoir livré une performance bouleversante lors de son dernier passage, se lance ce soir avec le titre Stairway to heaven de Led Zeppelin mais en le destructurant avec du rap et du chant lyrique ! Un pari risqué mais ultra payant. Florent Pagny, Patrick Fiori et Jenifer se lèvent à la fin de la performance. Son coach salue sa maîtrise de ses différents chants et dit avoir "un grand respect pour lui".

Paul

Paul, Talent de Mika, n'avait que 10 ans quand il a foulé la scène de The Voice Kids. Ce soir, il doit prendre sa place comme le dit son coach et il tente sa chance avec Another Love de Tom Odell. Une chanson douce qui doit lui permettre de mettre en avant sa particularité vocale notamment dans les aiguës. Une performance réussie et "touchante" selon son coach.

MB14, Talent de Florent Pagny, a remporté le plus de votes et est qualifié pour la finale.





DEUXIÈME POULE

Amalya

Après des cross-battles chaotiques, Jenifer ne peut compter que sur Amalya pour espérer atteindre la finale. C'est donc le tout pour le tout. Une pression supplémentaire pour Amalya malgré sa voix tout à fait redoutable. Pour se mettre le public dans la poche, elle a misé sur une chanson qui lui tient particulièrement à coeur : Earth song, de Michael Jackson. Un morceau engagé dans lequel elle s'est totalement plongée, corps et âme. Jenifer est fière d'elle et elle le peut. Patrick Fiori, Mika et sa coach se lèvent à la fin de sa performance et Jenifer est émue.



Dominique Magloire Dominique Magloire, Talent de Florent Pagny, a fini de prouver qu'elle était une grande artiste. C'est à croire que la candidate est capable de tout avec sa voix. Elle a naturellement mérité sa place en demi-finale ce samedi soir. Elle chante I'm kissing you de Des'ree en hommage à son papa qui est décédé. Inutile de dire que l'émotion était au rendez-vous et bien sûr la voix toujours impeccable. Impossible de critiquer une telle performance, d'ailleurs elle n'a eu droit qu'à des compliments.

Victoria Adamo

Elle y est ! Après deux participations à The Voice lors desquelles elle se faisait éliminer aux battles, Victoria Adamo, Talent de Mika, a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale. La jeune femme ne comptait alors naturellement pas s'arrêter là et a tout donné sur scène sur le titre de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, version Cabrel et Shakira. Elle était accompagnée sur scène de son papa qui jouait de la guitare et a pas mal usé de sa voix, au point qu'elle semblait parfois cassée. Ils ont été plusieurs coachs à se lever à la fin de la prestation et Mika semblait heureux de la voir se lâcher ainsi.

Amalya, Talent de Jenifer, a remporté le plus de votes et est qualifiée pour la finale.





TROISIÈME POULE

Flo Malley

Flo Malley, Talent de Patrick Fiori, n'y croyait pas lui-même. En se retrouvant en battle face à Al.Hy, il a bien cru que son aventure touchait à sa fin. Pourtant, le public lui a fait confiance pour qu'il dispute cette demi-finale. Pour les remercier, il livré un beau spectacle sur Le Reste de Clara Luciani. Une chanson qui parle d'amour, qui le touche mais c'est une prise de risque. Le risque paye, l'émotion est présente et il ne laisse personne indifférent surtout son coach qui a du mal à s'arrêter de le complimenter.

Anne Sila C'est toujours avec beaucoup d'émotion que Florent Pagny accueille Anne Sila sur le plateau. La jeune femme qui a déjà manqué de peu de remporter The Voice, espérait rendre fier son coach et lui offrir la victoire. Avec maîtrise et poésie, elle a donné de la voix sur Je te promets de Johnny Hallyday. Une performance à la fois douce, forte et surtout pleine de maîtrise et de sensibilité. Tous les coachs se sont levés à la fin de son passage. C'est carton plein, le public semble l'adorer et il paraît presque impossible d'imaginer qu'elle ne soit pas sauvée par le public. Gjon's Tears Depuis le début, Gjon's Tears, Talent de Zazie, a dévoilé plusieurs facettes de sa personnalité avec des interprétations toutes plus différentes les unes que les autres. L'ex-candidat pour la Suisse à l'Eurovision 2021 n'avait pas fini de surprendre puisqu'il a chanté Sur un prélude de Bach de Maurane. C'est une mise à nue pour lui qui n'a jamais proposé un morceau de ce type dans l'émission. Cette nouveauté lui va à merveille et il fait sensation, sa coach est ravie et très émue en pensant à son amie Maurane.

Anne Sila, Talent de Florent Pagny, a remporté le plus de votes et est qualifiée pour la finale.





QUATRIÈME POULE

Anthony Touma Tout droit venu du Liban où il est une superstar, Anthony Touma, Talent de Mika, cherche à conquérir le coeur des Français. Un pari jusque-là réussi. Pour la demi-finale, il s'est mis au défi d'interpréter Dirty Diana de Michael Jackson. Il a envie de faire le show et une fois sur scène il y arrive. Sauf qu'il y a eu un problème technique, la musique n'a pas vraiment été lancée comme prévu, lui a continué de chanter comme si de rien n'était mais Nikos Aliagas est apparu sur scène pour lui proposer de tout recommencer. Il a donc tout repris à zéro tel un grand professionnel et a mis le feu au plateau. Demi Mondaine

Demi Mondaine, Talent de Zazie, est incontestablement l'esprit rock de la compétition. Avec son look bien à elle et sa voix puissante, elle ne passe définitivement pas inaperçue. Elle n'a pas déçu sa coach samedi soir en se réappropriant le tube Mon dieu d'Edith Piaf. Un titre hyper émouvant et justement, elle craint de pleurer sur scène. Sa performance, belle, sobre et juste a ému tout le monde. Les coachs se lèvent d'ailleurs (sauf Mika) pour saluer ce qu'elle a fait.

Manon

Manon, c'est la bonne surprise de l'équipe de Florent Pagny. Lui qui n'était pas tout à fait convaincu par son potentiel, a été ravi de la voir prendre confiance en elle lors des cross-battles. L'ancienne Kid ne l'a une nouvelle fois pas déçu en s'époumonant sur Je viens du Sud de Chimène Badi. C'est l'un des plus jeunes Talents de la compétition et Manon manque de confiance en elle. Pourtant, une fois sur scène, les doutes semblent s'effacer mais cela suffira-t-il pour faire oublier les deux prestations précédentes ?

Manon, Talent de Florent Pagny, a remporté le plus de votes et est qualifiée pour la finale.





CINQUIÈME POULE

Terence James

Comme en 2020, Terence James, Talent de Mika, a réussi à décrocher son ticket pour la demi-finale. Mais contrairement à son expérience passée, le jeune homme d'origine écossaise espérait dépasser ce stade. C'est avec beaucoup d'ambition qu'il s'est donc lancé sur scène avec la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston. Un choix audacieux, compliqué et sur lequel la moindre fausse note sera fatale. Il a aussi choisi de chanter ce morceau en le modernisant un peu, le rendant plus rock. Une audace supplémentaire qui a plu aux différents coachs.

Antoine Une personnalité complètement déjantée. C'est sans doute le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque Antoine, Talent de Florent Pagny. Le rock dans l'âme et doté d'une certaine arrogance, il a choisi ce soir d'oser un morceau différent de son registre habituel ! Il s'agit d'Happier Than Ever de Billie Eilish. Il s'en sort bien sur scène et son coach est content de sa prestation un peu criarde quand même.

Will Will est l'un des coups de coeur de la saison de Zazie. Comme dans le passé, le candidat n'avait pas hésité à rejoindre son équipe pour écrire une autre page de leur histoire. Samedi soir, il a tenté le tout pour le tout sur le titre With A Little Help From My Friends version Joe Cocker. Pendant les répétitions il avait beaucoup le trac mais sur scène il est finalement très à l'aise et il a mis le feu au plateau avec sa voix rauque.

Terence James (Talent de Mika) a remporté le plus de votes et est qualifié pour la finale.





DERNIER SAUVETAGE

Parmi les dix candidats qui n'ont pas été retenus, un seul peu à présent être sauvé par le public. Il s'agit de Louis Delort, Talent de Patrick Fiori.