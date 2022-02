The Voice : Une candidate avait déjà passé les auditions, révélations !

Qu'à cela ne tienne, Maestrina n'a pas baissé les bras et a continué d'évoluer dans le milieu de la musique. A force de détermination, la jolie brune a même réussi à sortir un premier single à l'été 2021 intitulé Bad Colleague. Et puis, plus récemment, le 12 février, est paru son EP, Corps.

Elle espère désormais profiter d'un peu de lumière grâce à sa nouvelle participation à The Voice. Pour son come-back, Maestrina a tout donné sur le tube Mama Knows Best de Jessie J. Sur scène, elle a fait preuve d'une grande intensité, bluffant cette fois-ci complètement les coachs à l'unanimité. Florent Pagny s'est toutefois retrouvé bloqué pour son plus grand malheur par sa camarade Amel Bent. "Tu es la voix la plus puissante et la plus maîtrisée depuis le début", a reconnu la coach, impressionnée et surtout désespérée à l'idée d'obtenir son premier Talent de la saison. C'est pourtant Marc Lavoine qui a obtenu les faveurs de Maestrina en la couvrant de compliments. "Exceptionnelle", "Un grand niveau"... a-t-il lâché à son sujet.

Maestrina a néanmoins de la concurrence cette année dans The Voice, notamment avec l'équipe surprise de Nolwenn Leroy. La chanteuse a la possibilité de repêcher quatre candidats éliminés dès les auditions à l'aveugle. Elle participera ensuite avec eux aux battles mais son rôle s'arrêtera là. Les deux gagnants de ses deux battles devront ensuite rejoindre l'équipe d'un autre coach pour le reste de l'aventure.