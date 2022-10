The Voice : Une ex-candidate, tombée enceinte lors de la dernière saison, est maman !

C'est au mois de mai dernier que la belle brune avait levé le voile sur sa grossesse, le jour de son anniversaire. "Aujourd'hui j'ai 28 ans. Aujourd'hui j'ouvre le plus beau chapitre de ma vie. #baby", annonçait-elle en dévoilant son baby bump.

L'ex-finaliste de X Factor sur M6 s'était plus tard épanchée sur la drôle de manière dont elle avait appris être enceinte, alors qu'elle travaillait sur la dernière saison de The Voice. "J'essayais depuis quelques mois de tomber enceinte, mais comme beaucoup, à chaque test : négatif. (...) Nous étions en plein dans l'aventure The Voice avec Mattéo [l'un de ses élèves qui a participé à l'émission cette année, NDLR], quand j'ai eu des vomissements pendant sa semaine d'épreuve, bien évidemment j'ai mis ça sur le stress. Dans le doute, j'ai fait un test quand je suis rentrée, et négatif", expliquait-elle.

Ce n'est que quelques semaines plus tard, lors des Supercross Battle, que Marina D'amico a découvert la bonne nouvelle. Ou plutôt qu'un de ses élèves l'a découverte pour elle car elle lui a demandé de regarder le résultat de son nouveau test pour elle. "Et c'est là que j'ai vu les deux traits... Panique à bord ! Entre l'excitation et l'appréhension, le premier réflexe a été de montrer le test, et d'appeler Caroline [Costa, NDLR, finaliste de The Voice 2022]. Elle est venue, en urgence, et c'est là que j'ai explosé en pleurs. (...) Bien évidemment, Matteo était aussi content, futur Tonton ! Je suis rentrée le jour même l'annoncer au papa qui lui était tout aussi heureux !".

Félicitations aux jeunes parents !