Théo Curin salement blessé : photos glaçantes de la jambe du sportif dévoilées

La vie est parfois dangereuse, surtout lorsqu'on s'appelle Théo Curin et qu'on est habitué à pratiquer de nombreux sports et à avoir une vie trépidante. Connu depuis qu'il est adolescent, le jeune homme de 22 ans est un véritable phénomène puisqu'il a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, alors qu'il n'avait encore que 16 ans. Handicapé depuis l'âge de 6 ans à cause d'une méningite foudroyante qui a obligé l'amputation de ses quatre membres, le beau brun a réussi à accepter pleinement son handicap et en faire une véritable force.

Aujourd'hui, Théo Curin multiplie les activités puisqu'en parallèle de sa carrière sportive, il est également modèle, acteur, chroniqueur et conférencier, rien que ça ! On l'a d'ailleurs vu dans le téléfilm Handigang où il donne la réplique à Alessandra Sublet. Plutôt discret sur sa vie privée, le nageur né à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) a longtemps été en couple avec une certaine Eugénie, mais depuis le mois d'août 2022, il partage sa vie avec une nouvelle fille. Une belle romance qui a démarré sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Instagram et depuis, ils ne se quittent plus et passent beaucoup de bons moments ensemble.

La jeune femme va d'ailleurs pouvoir s'occuper de lui ces prochaines semaines puisque Théo Curin s'est sacrément amoché au niveau du genou. Dans sa story, le sportif vient de publier deux photos (qui sont à retrouver dans le diaporama) de l'évolution de sa blessure et on peut voir qu'il s'est fait sacrément mal. "Update de la petite blessure", souligne le champion en préambule, avant d'en dire plus sur sa mésaventure : "Comme annoncé dans ma story dimanche, je me suis blessé à la jambe gauche en tombant. On a dû faire quelques points de suture."

Le plus embêtant, c'est que je suis immobilisé en fauteuil jusqu'à cicatrisation complète

Une bien mauvaise nouvelle pour Théo Curin, qui a un emploi du temps plutôt chargé et qui va donc devoir s'arrêter pour quelques temps. "Le plus embêtant, c'est que je suis immobilisé en fauteuil jusqu'à cicatrisation complète. Mais le moral est bon, je suis entouré de ma famille et de ma chérie en Lorraine. Je vous tiens au courant, mais pour le moment, ça avance dans le bon sens ! La bise", conclut-il son message, toujours plein d'optimisme, à l'image de l'homme.