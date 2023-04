Diaporama : Théo Curin salement blessé : photos glaçantes de la jambe du sportif dévoilées

4 / 13

Dans sa story sur Instagram, il en a dit plus sur sa chute. "Je me suis blessé à la jambe gauche en tombant. On a dû faire quelques points de suture", indique-t-il Théo Curin - Personnalités au village (jour 11) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris. Le 1er juin 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides