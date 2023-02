Thibault Chanel (Recherche appartement) papa : confidences uniques sur sa fille qui "donne un sens" à sa vie

Depuis 2009, Thibault Chanel fait partie de l'équipe d'agents immobiliers de Stéphane Plaza dans l'émission Recherche maison ou appartement, sur M6. Avec Antoine Blandin ou encore Sandra Viricel, il rejoint les incontournables du programme et, surtout, il est un véritable expert en la matière. En effet, Thibault Chanel n'a plus rien à prouver, lui qui est à la tête de trois agences immobilières à Paris, Thibault Chanel immobilier.

Sa vie privée est toute aussi comblée puisque la figure de la sixième chaîne a annoncé au mois de juillet 2022 être devenu papa pour la toute première fois. À l'époque, il se saisissait de son compte Instagram pour partager une photo avec son bébé, une craquante petite fille - dont on ne connaît pas le prénom - qu'il présentait à ses abonnés tandis qu'elle était lovée dans ses bras. Et il faudra malheureusement se contenter de ce beau cliché car Thibault Chanel n'a tout simplement pas l'intention d'en partager davantage. "Je n'ai pas envie d'exposer mon intimité. Là, sur Instagram, j'ai simplement signifié que j'étais papa parce que c'était un grand moment de bonheur", a-t-il expliqué à nos confrères de Télé Loisirs, lors d'une interview parue ce lundi 27 février.

Thibault Chanel a néanmoins accepté de se confier avec tendresse sur ce qu'a provoqué la naissance de son enfant. "L'arrivée de ma fille a chamboulé pas mal de choses. C'est ma priorité, elle donne un sens à ma vie. Je finis un peu moins tard le soir afin de rentrer plus tôt. Avec une bonne organisation, tout est gérable !", a-t-il assuré.

Stéphane Plaza, "formidable et très concerné"

L'agent immobilier a par ailleurs fait savoir que Stéphane Plaza, dont il est pourtant très proche, n'avait toujours pas eu l'occasion de faire connaissance avec sa fille. "Il ne l'a pas encore rencontrée, mais il l'a vue en photo et vidéo. Quand je lui ai appris la nouvelle, il a été formidable. Il s'est montré très concerné. Cela m'a beaucoup touché". En revanche, un autre visage emblématique de l'émission a eu cette chance. Il s'agit de Sandra Viricel. "On se connaît depuis toujours puisqu'on a commencé l'émission en même temps. On est très proches. Quand elle a été de passage à Paris, elle est venue embrasser ma fille", révélait-il en décembre 2022, déjà pour nos confrères de Télé Loisirs.