Thibault Garcia filmé nu à son insu ? Jessica Thivenin le dévoile hors de lui

Jessica Thivenin adore taquiner son mari Thibault Garcia, quitte à lui faire quelques frayeurs. Dimanche 5 décembre 2021, la candidate des Marseillais (W9) lui a fait une blague. Mais le candidat n'a pas du tout apprécié comme les internautes ont pu le voir sur ses réseaux sociaux.

On ne s'ennuie pas chez les Garcia. Quand ce n'est pas Thibault qui embête Jessica Thivenin, c'est cette dernière qui prend un malin plaisir à le rendre chèvre. Récemment, la maman de Maylone (2 ans) et Leewane (3 mois) a révélé qu'elle avait un problème avec ses vidéos Snapchat. Une fois publiées, elle n'arrive plus à les supprimer. Comme son époux était légèrement vêtu, elle en a profité pour lui faire une boutade.

Les abonnés de Jessica Thivenin ont pu découvrir des images du beau brun de 30 ans en train de lire une histoire à Maylone, en peignoir. Et d'un coup, ils ont pu entendre Thibault hurler : "Je ne rigole pas, on les voit ou pas ?". S'en sont suivies des images de la belle brune de 31 ans en train de pleurer de rire. Voyant qu'elle ne lui répondait pas, le père de famille lui a reposé la question, le regard noir, en précisant qu'il ne "rigolait pas avec les trucs comme ça".

Jessica a donc vite expliqué à ses fans pour quelle raison Thibault sortait de ses gonds. "Je vous explique il y a quelques jours, je vous avais dit que je n'arrivais plus à supprimer mes Snapchat. (...) Et sous son peignoir il est tout nu. Donc d'un coup il a fait : 'Chéri tu nous a snappés ? Ne me dis pas qu'on a vu mes coucougnettes quand même.' Et je lui ai fait croire qu'on les voyait. Vous ne vous imaginez même pas. Je lui ai dit que je ne pouvais plus supprimer. Il m'a répondu : 'Chéri arrête, j'ai chaud, j'ai chaud.' J'aime trop faire ce genre de blagues. Il n'était pas bien quand je lui ai fait croire qu'il y avait ses coucougnettes sur Snapchat", a-t-elle déclaré, toujours hilare.

Fort heureusement pour lui, ceci n'était qu'une simple blague. Il ne verra donc pas de photos ou vidéos intimes de lui faire le tour de la Toile comme il le pensait. Nul doute qu'après cette frayeur, il fera tout pour se venger. Sa femme devrait donc rester sur ses gardes.