Thierry Godard présente son fils Lino : Tatoué et rock... découvrez ce jeune homme passionné !

Ce lundi 9 mai 2022, sur C8, les téléspectateurs pourront retrouver le film d'action Bastille Bay signé de James Watkins, avec un casting de choix. Le britannique Idris Elba soutenu par Richard Madden ou encore José Garcia tenteront d'empêcher la ville de Paris de sombrer dans le chaos. On retrouvera aussi les comédiennes Charlotte Le Bon et Kelly Reilly dans ce long-métrage au suspense explosif ! L'occasion également de retrouver l'acteur Thierry Godard, aussi bien homme de cinéma que de théâtre. Il a, d'ailleurs, transmis sa passion pour les métiers de la scène à son fils, Lino.

C'est le 11 janvier dernier lors de l'avant-première du film Sans Toi au cinéma l'Entrepôt à Paris que le fils du comédien fait sa première apparition public sur un photocall. Le jeune souriant et visiblement très à l'aise se présente dans un look rock et rebelle avec tatouages, boucle d'oreille et bonnet sur la tête. Complice, Lino avait le bras posé sur l'épaule de son père pendant que ce dernier tenait son fiston par la taille. Ils avaient ensuite été rejoints par Sophie Guillemin, la compagne de Thierry depuis 2018, rencontrée sur le tournage du téléfilm Souviens-toi de nous (voir diaporama).

Lino, qui est le fruit de l'union de Thierry Godard et l'actrice Sandrine Degraef a, comme ses parents, choisi la voix du théâtre, à quelques exceptions près. C'est lors d'une interview accordée à Gala en décembre dernier que le comédien vu dans Engrenages en disait plus sur le travail de son fils. "Alors, mon fils n'est pas acteur. Il est dans la machinerie, il aime la technique du théâtre, c'est ça qui lui plaît davantage, expliquait-il laissant en suspens une possible carrière sur le devant de la scène. Pour l'instant, il n'a pas plus envie que ça d'être comédien." Après d'être séparé de la mère de son fils, Thierry Godard avait vécu aux côtés de Blanche Veisberg, une professeure de théâtre décédée en 2017, emportée par la maladie.

