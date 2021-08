Thierry Moreau endeuillé : L'ex-chroniqueur de TPMP annonce la mort d'un proche...

"Cela faisait longtemps que tu souhaitais rejoindre Nicole, partie il y a 30 ans. Tu me l'as souvent dit. J'adore tellement cette photo de vous deux... C'était l'été de votre rencontre. En 1959. À la Grière. Vous y êtes beaux. Elle te dévore des yeux. Tu avances d'un pas décidé. Vous avez l'entrain et la fougue de jeunes amoureux prêts à conquérir le monde. Vous semblez tous les deux sortis d'un film de la nouvelle vague. Depuis cet été heureux, vous ne vous êtes jamais quittés. Aujourd'hui je sais que tu es soulagé, délivré. Et que tu as pu la rejoindre. Où que vous soyez, vous êtes à nouveau réunis. Je t'aime", poursuit Thierry Moreau.

Un joli texte d'adieu à son cher papa qui en a ému plus d'un. En commentaires, Francesca Antoniotti ou encore Valérie Benaïm, toutes les deux ses ex-camarades dans le talk-show de Cyril Hanouna, ont tenu à lui témoigner toutes leurs condoléances et leur soutien dans cette douloureuse épreuve qu'est la disparition d'un parent.

Toutes nos condoléances à Thierry Moreau et ses proches.