Thierry Olive et Annie (L'amour est dans le pré) privés d'adoption : confidences sur leur vie sans enfant

Peut-on vraiment trouver l'amour grâce à une émission de speed-dating ? C'est la question à laquelle Cyril Hanouna a tenté de répondre en invitant dans Touche pas à mon poste, mardi 13 octobre 2020, de célèbres candidats ayant participé à ce genre de programme. Parmi eux se trouvait Thierry Olive, participant de L'amour est dans le pré 2012 (saison 7). Et l'éleveur de vaches originaire de la Manche en a profité pour parler de l'un de ses plus grands regrets.

Grâce à l'émission animée par Karine Le Marchand, Thierry Olive a fait la rencontre d'Annie. Très vite, les deux candidats s'étaient rapprochés devant les caméras de M6. Aujourd'hui, mariés depuis pas moins de huit ans, les tourtereaux filent toujours le parfait amour. Il ne manquait d'une chose pour qu'ils soient pleinement heureux : un enfant ensemble. Malheureusement, leur souhait n'a pu être exaucé.

Thierry Olive, qui est déjà papa d'une grande fille prénommée Charlène (24 ans), et Annie avaient pour projet d'adopter. Mais ils ont bien vite compris que ce serait compliqué. "J'ai un mal, c'est qu'on n'a jamais eu d'enfants. J'ai fait des démarches pour adopter, mais c'est un casse-tête terrible aujourd'hui, alors qu'il y a des enfants qui sont dans la misère, on pourrait les aider", a-t-il révélé à Cyril Hanouna et son équipe. L'agriculteur a ensuite précisé qu'il aimait beaucoup les enfants. Il est donc heureux quand son épouse en garde chez eux. "Ma femme garde des enfants. Elle garde une petite fille, je suis son papa, mais le papa de la ferme", a-t-il ajouté.

Thierry Olive a également raconté à Cyril Hanouna qu'il avait un petit souci de santé qui nécessitait une opération. "À la fin de la semaine, j'ai une opération de la hanche. On va me mettre une prothèse en céramique", a-t-il déclaré. Cette année est décidément difficile pour l'agriculteur, dont la ferme a été ravagée par un incendie. Malgré tout, il garde son sourire et sa bonne humeur légendaires.