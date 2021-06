Thierry Samitier accusé d'agression sexuelle et soutenu par sa compagne : "Elle n'a jamais douté de moi..."

A la fin de l'année 2019, l'image de Thierry Samitier a été grandement entachée par les accusations de gestes déplacés et de harcèlement qui ont pesé sur lui. Deux comédiennes à qui il a donné la réplique dans la pièce de théâtre Boeing Boeing avaient à l'époque déposé des mains courantes. Dans la foulée, une femme à visage caché a témoigné dans Touche pas à mon poste et confié avoir été victime d'une agression sexuelle.

Thierry Samitier n'avait alors d'autres choix que de prendre du recul avec la scène publique. Mais plus d'un an et demi après le scandale, le comédien fait son grand retour. Il a publié le livre Surprise !, aux éditions Deville, le 10 juin dernier et dont l'histoire est inspirée de la sienne. "L'écriture a été une sorte d'exutoire et m'a permis de me libérer de ce truc étouffant. Mais ce livre n'est pas une revanche", a-t-il déclaré lors d'une interview pour Ici Paris.

L'amour de ma compagne m'a fait tenir

L'ex-vedette de Nos chers voisins a forcément été questionnée sur sa réaction en apprenant qu'il faisait l'objet de lourdes accusations. Et Thierry Samitier semble ne toujours pas en revenir. "Je suis tombé des nues. Jamais de ma vie je n'ai eu de tels agissements. Dans le contexte #MeToo, m'accuser de tels actes était le poison idéal pour me détruire", estime-t-il. Bien qu'il souhaite faire peau neuve et aller de l'avant, notamment avec une nouvelle pièce de théâtre écrite par ses soins qu'il espère jouer, il est conscient qu'un "doute subsistera" quant à sa culpabilité. "La tâche est toujours définitive. (...) Je trouve ça terrible", regrette-t-il.

Une situation très difficile à vivre pour Thierry Samitier qui aurait pu véritablement sombrer. Mais c'était sans compter le soutien infaillible de celle qui partage sa vie, Marina Pastor. "J'ai le sentiment qu'une voiture a tenté de m'écraser... L'amour de ma compagne m'a fait tenir. Elle n'a jamais douté de moi", a-t-il souligné.

Marina Pastor lui a notamment montré son soutien en 2019 au pic du scandale. La comédienne et scénariste l'avait accompagné lors de son passage dans Touche pas à mon poste. Et ce soir-là, Thierry Samitier avait suscité un tollé en répétant ses propos lors d'une conversation téléphonique la veille : "Ma compagne m'a dit : 'Tu sais Thierry, finalement il y a un point commun entre Frank Leboeuf (qui jouait aussi dans Boeing Boeing, ndlr) et Hitler, c'est que ce sont deux artistes ratés'". Une comparaison très douteuse qui lui avait valu de recevoir une plainte de la part de l'ancien champion du monde.