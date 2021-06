Thierry Samitier accusé d'agression sexuelle : il fait son retour et dénonce "une instrumentalisation du viol"

À la fin de l'année 2019, ce fut la descente aux enfers pour Thierry Samitier. Le comédien a été accusé de gestes déplacés et de harcèlement par deux comédiennes à qui il a donné la réplique dans la pièce de théâtre Boeing Boeing. Puis, une femme à visage caché a témoigné dans Touche pas à mon poste et confié avoir été victime d'une agression sexuelle. Thierry Samitier est alors devenu la bête noire dans le milieu très select des comédiens. Pour ne rien arranger à ses affaires, il s'est vu enfoncer par certains de ses partenaires de jeu comme Isabelle Vitari (Nos chers voisins) qui lui a reconnu une certaine "lourdeur" et une réputation peu reluisante. Depuis, Thierry Samitier a pris du recul, mais il revient en librairies jeudi 10 juin 2021, avec la sortie de son livre Surprise !, dont l'histoire est vraisemblablement inspirée de la sienne.

Invité d'Évelyne Thomas à cette occasion, ce mercredi 9 juin sur Non Stop People, Thierry Samitier est revenu sur les accusations qui pèsent sur lui, dénonçant notamment "une instrumentalisation du viol par une grande chaîne privée". "Il y a eu une femme complètement déconfite à visage masqué qui a prétendu que cinq ans auparavant, elle aurait été victime d'un viol de ma part. Et ce qui est très étrange, c'est que tous les médias qui ont fait des copier/coller d'un article source que j'appelle 'l'expert' dans mon livre, en fait, se taisent et ne disent rien hormis une journaliste du Monde qui dit : 'Là, c'est juste n'importe quoi'", a-t-il rappelé.

Thierry Samitier a également tenu à rectifier les dires sur sa soit-disant éviction de la pièce Boeing Boeing. "Je ne suis pas éjecté de la pièce. Elle s'est arrêtée. Elle ne revient pas", a-t-il assuré. Et de poursuivre : "Il y a un truc complètement dingue qui se produit. Les gars essaient de me bloquer dans mon métier et à ce moment-là, la planète est bloquée, c'est-à-dire que la Covid arrive. Tout est bloqué, ce qui est complètement fou (...) Et mon livre arrive au moment où la planète repart. Ce n'est pas du tout prévu".