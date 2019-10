Thierry Samitier accusé de harcèlement sexuel : "Je suis sur la bonne voie"

Accusé par deux actrices de harcèlement sexuel, Thierry Samitier a trouvé comment se défendre avec raffinement et lyrisme. Le 12 octobre 2019, l'acteur de Nos chers voisins a publié sur Instagram un poème pour rétablir sa vérité. "Si ce monde complètement fou se retourne contre moi pour des propos complètement faux, c'est que je suis sur la bonne voie et je sais que me suivront les indomptables, les intuitifs, les résistants et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la dictature du buzz". En guise de dernier mot, l'homme de 55 ans ponctue son pamphlet avec un audacieux :"Champaaagne !" Un pied de nez aux différentes accusations auxquels il doit actuellement faire face.

Il a profité des scènes de baisers pour mettre la langue

Selon un article de Médiapart daté du 9 octobre 2019, deux actrices avec lesquelles il jouait dans la pièce Boeing Boeing ont accusé l'acteur de "gestes déplacés". L'homme aurait même collé son sexe à deux reprises contre leurs fesses quand il en a eu l'occasion. Tout aurait commencé en octobre 2018 au début des répétitions de la pièce. Selon l'une des plaignantes, Thierry aurait aussi "profité des scènes de baisers pour mettre la langue" lorsqu'il devait l'embrasser dans le cadre de la pièce. L'assistante du metteur en scène a également expliqué avoir reçu des messages de drague sur Facebook ainsi qu'une tentative de baiser.