Thilo Kehrer : Le joueur du PSG papa pour la première fois à 23 ans

Le club a utilisé l'une des photos publiées un peu plus tôt par Thilo Kehrer sur sa page Instagram. Le défenseur parisien pose avec sa fille dans les bras, profitant d'un joli soleil dans la capitale. Si l'annonce est heureuse, certains lui ont reproché de ne pas suivre la recommandation principale en temps de coronavirus, celle de rester chez soi.

Thilo Kehrer a publié deux autres photos pour annoncer la naissance de sa fille. Un texte teinté de bonheur les accompagne : "Dans des moments comme ceux-ci, nous prenons conscience des choses qui comptent vraiment dans la vie, pour moi, c'est la famille et la santé, a-t-il écrit. (...) Après l'obscurité, la lumière brille le plus, tout comme ma petite fille apporte de la lumière rayonnante et de l'amour dans ma vie ! Restez en sécurité, que Dieu vous bénisse !" Et pour ceux qui se demanderaient à quoi ressemble la maman de la petite Nala, le mystère reste entier puisque Thilo Kehrer ne s'expose jamais avec sa moitié sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, le footballeur a tout le temps de profiter de sa princesse puisque tous les championnats sont à l'arrêt depuis plusieurs jours et ne sont pas près de reprendre.