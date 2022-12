Thomas Dutronc en couple ou célibataire ? Le chanteur fait enfin le point sur sa situation !

On peut dire qu'il vit entouré d'amour. Très proche de sa maman François Hardy malgré les multiples soucis de santé de cette dernière, Thomas Dutronc poursuit sa tournée musicale en duo avec son cher père. Côté musique, on peut être sûr que le célèbre manouche sans guitare est comblé, plus que jamais, alors qu'il s'apprête à donner de la voix sur la scène de l'Accor Arena de Paris, le 21 décembre prochain. Mais ce qui se passe le soir entre les quatre murs de sa maison reste extrêmement secret. Jamais l'artiste ne fait le point sur sa situation sentimentale... sauf à l'occasion d'un détour, d'une question, notamment récemment, alors qu'il répondait à une interview du magazine Gala.

J'ai juste envie d'être heureux et tranquille

Thomas Dutronc est-il un coeur à prendre ? Il a, en tout cas, accepté d'en dire davantage sur sa vision de l'engagement. "En amour, ce n'est pas une question de s'engager ou pas, d'autant que ça ne sert pas à grand-chose car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, explique-t-il dans les pages du magazine Gala. J'ai juste envie que ça se passe bien, d'être heureux et tranquille. Mais en tout cas, quand je donne ma parole, quand je promets quelque chose, j'essaie de m'y tenir. C'est important une parole." Voilà qui devrait faire envie à toutes ses prétendantes... et ça tombe bien !

Pour l'instant ce n'est pas d'actualité

Il l'assure, pour être épanoui, il n'a besoin de rien d'autre que "de temps et d'amis". Pour l'heure, rien d'autre à l'horizon, puisque Thomas Dutronc est visiblement célibataire. Dans un entretien qu'elle a accordé il y a quelques temps, Françoise Hardy se disait impatiente à l'idée de devenir grand-mère, pour que son fils découvre, enfin, le bonheur d'être parent. "Pour l'instant ce n'est pas d'actualité, a-t-il assuré, au grand malheur de sa maman. D'une part, je trouve que ce n'est pas un but en soi. Et, d'autre part, je n'ai pas rencontré la personne pour." Mesdames, à vos candidatures...

