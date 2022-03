Thylane Blondeau continue de faire peau neuve : "bye bye tatoo", grâce au détatouage laser

Du haut de ses 20 ans, Thylane Blondeau semble regretter certains choix faits dans le passé : ses tatouages. Le corps du mannequin en est couvert de quelques uns. Ils sont certes discrets mais plus suffisamment à en croire la propriétaire. Elle a décidé de se séparer de quelques dessins.

En janvier dernier déjà, elle dévoilait les coulisses de sa séance dans un institut esthétique spécialisé dans le détatouage au laser. A l'image de l'addiction qu'elle a pu développer dès le premier tatouage effectué, la fille de Veronika Loubry semble ne plus pouvoir s'arrêter de les enlever désormais. Il y a quelques jours, la jeune femme était de nouveau en rendez-vous pour se faire enlever un M tatoué juste au-dessus de son coude et l'a montré en story (voir le diaporama). Une technique indolore, simple et efficace puisqu'en une poignée de secondes, une partie du dessin avait déjà disparu.

Thylane Blondeau n'a pas dévoilé la raison de cette décision. Son corps étant son outil de travail, il y a des chances que ce facteur ait légèrement joué. Quant à la signification de ce tatouage, elle reste mystérieuse mais elle pourrait aussi avoir motivé le mannequin à le faire enlever. Par passion amoureuse, certains se font tatouer les prénoms ou les initiales de l'être aimé. Thylane Blondeau a peut-être fait de même. Les occasions n'ont pas manqué. En 2016, son compagnon s'appelait Mano Lougassi. Un peu plus tard, son chéri n'était autre que le DJ Milane Emeritte.

Ces deux histoires d'amour appartiennent au passé. Thylane Blondeau est tombée amoureuse de Benjamin Attal. Non, pas le fils comédien de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal mais l'entrepreneur dans la mode. Les tourtereaux s'affichent sans complexe sur les réseaux sociaux et se déclarent leur amour par post interposé. Un an de bonheur absolu conclu par une demande en fiançailles. C'est du moins ce que tout le monde a compris quand monsieur a changé sa bio en collant une bague au côté du nom de sa chérie Thylane Blondeau. La (vraie) bague et les détails de la cérémonie n'ont pas été dévoilés pour l'instant. Le top n'a pas besoin de faire de tatouage pour lui. Son Ben, elle l'a déjà dans la peau (et à son doigt).