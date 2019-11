Thylane Blondeau : En bonne compagnie avec Kendji Girac et Rayane Bensetti

La ferveur des fêtes de fin d'année s'est répandue sur la planète Mode ! Thylane Blondeau en est également atteinte. Elle la partage avec Kendji Girac, Rayane Bensetti et Cyril Hanouna, présents à ses côtés pour une soirée mémorable.

Mercredi 27 novembre 2019, Eleven Paris a fêté le lancement d'une nouvelle collection de vêtements, baptisée "Artmakers". La marque française a convié plusieurs célébrités à cette soirée aux Salons Hoche, avenue Hoche dans le 8e arrondissement de la capitale.

Thylane Blondeau s'y est rendue et a croisé plusieurs visages familiers : les chanteurs Kendji Girac et Slimane, l'acteur Ryan Bensetti, le présentateur télé Cyril Hanouna (Touche pas à mon poste) et le footballeur Mamadou Sakho étaient de la partie.