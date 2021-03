Tiger Woods : Après son grave accident, le golfeur quitte enfin l'hôpital

Le grave accident de voiture de Tiger Woods a suscité une vive émotion et une grande inquiétude. Le golfeur à la carrière en péril donne des nouvelles de son état de santé. Il est sorti de l'hôpital et rentré à son domicile pour entamer sa rééducation.

C'est sur Twitter, où il compte plus de 6 millions d'abonnés, que Tiger Woods a annoncé la bonne nouvelle ! L'athlète de 45 ans, gravement blessé dans un accident de la circulation le 23 février dernier, y a publié une note sur laquelle il indique avoir quitté l'hôpital. Tiger est de retour chez lui et y poursuivra sa convalescence.

"Heureux d'annoncer que je suis de retour à la maison et que je poursuis mon rétablissement, écrit @tigerwoods. Je suis très reconnaissant pour le déferlement de soutien et les encouragements que j'ai reçus au cours de ces dernières semaines. Merci aux incroyables chirurgiens, docteurs, infirmiers et au staff des hôpitaux Harbor-UCLA et Cedars-Sinai. Vous vous êtes superbement occupés de moi et je ne vous remercierai jamais assez. Je me remettrai à la maison et travaillerai chaque jour pour être plus fort."

Le message est signé "Tiger".