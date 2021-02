Accident de Tiger Woods : son ex-maîtresse, inquiète, a peur pour lui

Tiger Woods et Rachel Uchitel ont eu une liaison en 2009. La légende du golf était alors mariée à Elon Nordegren, sa première épouse avec qui il a eu deux enfants, Sam et Charlie (aujourd'hui âgée de 13 et 11 ans). Cette relation extra-conjugale lui a coûté son mariage et a provoqué un scandale de grande ampleur. Une douzaine de femmes ont ensuite révélé qu'elles aussi avaient eu des liaisons avec Tiger Woods. L'homme a reconnu avoir été infidèle et mis sa carrière entre parenthèses.

Mardi 23 février 2021, peu après 7h00, Tiger Woods a subi un grave accident de la route près de Los Angeles qui met en péril la suite de sa carrière. Le golfeur conduisait un 4*4 Genesis et a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux. Le véhicule a été désossé par les secours pour sortir Tiger Woods. Blessé de "multiples fractures ouvertes" à la jambe droite, Tiger s'est fait insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.