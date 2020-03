Till Lindemann (Rammstein) : Hospitalisé d'urgence en soins intensifs

D'après le quotidien allemand Bild, le chanteur et leader du groupe Rammstein, Till Lindemann, aurait contracté le coronavirus et serait actuellement en soins intensifs dans un établissement hospitalier de Berlin. Le chanteur et leader du groupe de métal aurait d'abord commencé par ressentir une forte fièvre avant de développer des symptômes pouvant évoquer une pneumonie. Sa maladie a commencé à se déclarer juste après un concert qu'il avait donné à Moscou le 15 mars 2020. Malheureusement, ses symptômes se détériorant de jour en jour, le chanteur a finalement été admis aux urgences dans un hôpital de la capitale allemande. Après avoir été testé, l'artiste de 57 ans a eu la confirmation qu'il avait bien attrapé le Covid-19.

Hospitalisé à temps, ses jours ne semblent plus en danger et son pronostic vital ne serait plus engagé. Pour le moment, ni le groupe Rammstein ni la maison de disque n'ont fait de déclaration après cette annonce. Attendu en France dans le cadre de leur nouvelle tournée, le groupe devait se produire le 7 juillet 2020 à Lyon. Cette date sera-t-elle finalement reportée ? Aucune information n'a été transmise pour le moment. Il faudra sans doute attendre que Till Lindemann se remette entièrement et retrouve la santé avant d'avoir plus d'informations. L'artiste devra être placé en quarantaine le temps de sa convalescence, mais il devrait bientôt être totalement rétabli. Une très bonne nouvelle pour les fans du groupe, mais aussi et surtout de Till Lindemann.