Timbaland combat son addiction aux analgésiques et perd 60 kilos

Il fait partie des meilleurs producteurs de rap du monde et a totalement chamboulé la musique depuis le milieu des années 90. Aujourd'hui âgé de 47 ans, Timbaland, qui a composé pour Missy Elliott, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Rihanna, Beyoncé ou Madonna, a mis ses démons derrière lui et affiche une nouvelle silhouette affinée.

Timbaland a connu une longue et lente descente aux enfers liée à sa mauvaise hygiène de vie et à une addiction aux antidouleurs. "Il a fallu que je me secoue, parce que je finissais par ne plus apprécier certaines choses, raconte-t-il à l'édition américaine de Men's Health. Toute ma vie, j'ai eu ce sentiment que tout était un peu trop facile."

Son mal-être est une combinaison de plusieurs événements. En 2011, il se fait prescrire des analgésiques pour des douleurs aux dents, mais tombe dans l'addiction à l'OxyContin [un médicament américain qui engendre souvent la toxicomanie, NDLR]. S'ajoute à ceci son divorce avec Monique Mosley et le fisc qui lui tombe dessus : le producteur perd pied. "Ça [l'OxyContin, NDLR] m'a permis de me mettre dans une situation où j'avais ce sentiment que j'étais au-dessus des problèmes, d'être libre. Je voyageais, je faisais des shows, je m'éclatais, je passais du bon temps, en ignorant tout simplement le reste."

"J'ai fait ce rêve où j'ai senti la mort proche. Je me voyais avec un visage pâle", raconte Timbaland. Et le réveil est brutal : "C'est comme un rayon de lumière qui te traverse le cerveau... Et tu réalises quel est le vrai amour. C'était entre Dieu et moi. C'est la voie qui m'avait été choisie. Dieu était en train de reconstruire ma personnalité."

Du jour au lendemain, il se reprend en main, il pèse alors 159 kilos. Sa compagne Michelle Dennis le conduit au centre Punch Elite Fitness à Miami. "C'est un des trucs les difficiles que j'ai eu à endurer. Les seules choses qui m'ont aidé à tenir, ce sont mes enfants, ma copine et l'aide de Dieu à garder l'esprit vif." David Alexander, le propriétaire du centre, s'occupe personnellement de lui et lui apprend le crossfit, la boxe et la musculation. Il adopte un régime alimentaire à base de poulet, de saumon et de légumes.

Aujourd'hui, le magnat du rap pèse environ 90 kilos et affiche une perte d'environ 60 kilos sur la balance. Il est père de trois enfants : deux garçons, Franckie et Demetrius, et une fille, Reign.