Tina Kunakey, à peine maquillée et sublime en rouge : avec sa meilleure amie, elle fait le show

Ce mardi 5 juillet 2022, grand nombre de personnalités se sont pressées au défilé Alexandre Vauthier. Parmi les stars présentes en front-row, la douce Tina Kunakey. Le top était cette fois-ci venue en célibataire. Après avoir fait le show au défilé Jacquemus en compagnie de Vincent Cassel, dans une robe transparente, la mère d'Amazonie Cassel a partagé ce défilé avec sa meilleure amie Amina Muaddi. Dans une robe rouge longue, Tina Kunakey avait opté pour un maquillage nude très léger. Elle a pris plaisir à prendre la pose auprès de ses amies mannequin notamment Kristina Romanova.

Perfecto en cuir bleu canard et pantalon noir, Daphné Bürki était elle aussi présente pour découvrir la nouvelle collection du créateur français. L'animatrice a pu croiser un grand nombre de célébrités du monde la mode, comme notamment l'influenceuse italienne star Chiara Ferragni, qui avait assuré le déplacement avec sa soeur Valentina Ferragni. La première avait opté pour une tenue noire, toute en transparence au niveau des jambes et des bras, des plus originales. Ellen Von Unwerth et Anna Dello Russo se sont bien amusées ensemble à ce défilé majeur. Jessica Wang et Didi Stone étaient elles aussi présentes.

Elsa Zylberstein, ravissante dans une robe rouge courte qui dévoilait ses jambes, était elle aussi au premier rang du défilé Alexandre Vauthier, comme Julia Fox, Miss Fame et Karen Elson. On a pu aussi compter sur la présence de Sabrina Elba, Stephen et Deborah Hung, Gabrielle Caunesil, Veronica Ferraro et Leonie Hanne, qui entouraient les soeurs Ferragni. Si Tina Kunakey et Vincent Cassel ont clairement volé la vedette au magnifique show de Simon Porte Jacquemus, dans les montagnes de sel de la Camargue, les amoureux étant très tactiles, la jolie compagne de l'acteur prouve encore une fois qu'elle n'a pas besoin de lui pour attirer à elle tous les regards. Légèrement maquillée et vêtue d'une robe longue, Tina Kunakey a de nouveau éclipsé tous les autres invités, à ce défilé Alexandre Vauthier. Une reine.