Tina Kunakey renversante sans Vincent Cassel : épaules dénudées dans une sublime robe moulante

Lelio Gavazza avait de quoi être très enthousiaste. L'élégant président de la maison Bulgari était ravi de la présence plus que glamour d'une foule de personnalités lors de l'inauguration de l'exposition "Bulgari Serpenti : 75 Years of Infinite Tales" au Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid le 16 février 2023. Il a ainsi posé avec le mannequin Tina Kunakey, venue sans son célèbre époux Vincent Cassel, affichant sa silhouette renversante dans une robe moulante laissant voir ses épaules parfaites et bien évidemment, un précieux collier Bulgari.

La maman d'Amazonie (3 ans) était heureuse de poser ses valises dans la capitale espagnole, une ville qu'elle adore comme elle l'indique dans sa story, elle qui vient de passer quelques jours de détente au Brésil avec notamment sa grande copine Adèle Exarchopoulos. La figure de la mode âgée de 25 ans était plus que contente de croiser Rossy de Palma, sculpturale dans une robe aux manches faites de généreux frou-frou noirs et satinés. La mannequin Marta Ortiz était de la partie tout comme Nicole Kimpel. Cette dernière, entrepreneuse et influenceuse, est aussi venue sans son amour d'acteur - Antonio Banderas.

Isabelle Junot, it-girl et future maman

Une autre personnalité a affolé les médias espagnols durant cette soirée organisée par Bulgari : Isabelle Junot. Méconnue en France, elle est la fille de Philippe Junot, l'ex-époux de Caroline de Monaco, et s'est mariée en 2022 avec son compagnon Álvaro Falcó. Très en vue sur les réseaux sociaux où elle donne des conseils en nutrition, elle a posé fièrement dans sa robe noire étincelante qui moulait son baby bump. A 32 ans, elle attend en effet son premier enfant, une heureuse nouvelle qu'elle avait annoncée sur Instagram au mois de janvier.