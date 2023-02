Adèle Exarchopoulos : Vacances de rêves au Brésil entre amis, Tina Kunakey dégaine un bikini très sexy

Un conseil qu'elle semble avoir bien l'intention de suivre, surtout que ses compagnons de voyage semblent avoir tout autant envie de s'amuser qu'elle. Parmi eux, on reconnait d'ailleurs quelques têtes célèbres : Syrus Shaidi, qui interprétait le rôle d'Antoine dans la série Plan Coeur fait notamment partie des invités, tout comme Tina Kunakey, qui semble particulièrement bien s'entendre avec l'actrice reconnue.

Enlacées sur certains clichés, les deux jeunes femmes profitent en effet ensemble de cette semaine ensemble. Il faut dire que Tina Kunakey connaît bien le pays : depuis sa rencontre avec Vincent Cassel, elle y vit une partie de l'année et leur fille Amazonie en tire son nom. Sûrement restée à la maison sous bonne surveillance, la fillette n'était pas non plus avec son père : le frère de Cécile Cassel était à Paris ce week-end pour assister à l'avant-première de sa future série avec Eva Green.

Des vacances bien méritées !

Mais pas de quoi s'en faire pour la jeune mannequin qui profite de sa vie de célibataire pendant quelques jours avec son amie, rencontrée lors des nombreux défilés de mode qu'elle ne ratent jamais et qui était invitée pour son mariage. Fans de looks et de créateurs, les deux jeunes femmes ont en tout cas pu profiter de quelques jours pour en débattre et se confier tous leurs secrets !

Elle aussi maman d'un petit garçon de 5 ans, Ismaël, Adèle Exarchopoulos semble l'avoir laissé à Paris chez son papa, le rappeur Doums pour quelques jours. Avant de se relancer dans de nouveaux projets : en 2023, elle est notamment attendue dans le film Un métier sérieux, réalisé par Thomas Lilti et dans Passages, d'Ira Sachs. Avant une nouvelle apparition en Soraya pour une troisième saison de La Flamme ? Ses fans n'attendent que ça !