Tina Turner fait ses adieux : stress post traumatique et flashbacks, confidences sur les coups de Ike, son ex violent

Le 27 mars 2021, les téléspectateurs de HBO et HBO MAX pourront découvrir le documentaire Tina, consacré à la chanteuse Tina Turner. A 81 ans, la star y fera ses adieux. Plusieurs extraits ont été dévoilés dont un revenant sur sa relation avec Ike. Un mari violent qui lui a laissé des traces physiques et émotionnelles.

De 1962 à 1978, Tina Turner s'est retrouvée dans un mariage toxique avec Ike Turner. Une relation déjà évoquée à plusieurs reprises, y compris dans son livre My love story. Pour ce documentaire d'adieux, la star est revenue sur le sujet. "Après tout le succès que j'avais connu, les gens parlaient encore de Ike et Tina. Cela ne m'intéressait pas de parler de cette période terriblement embarrassante de ma vie. Mais je pensais que, de cette façon, je pouvais me débarrasser des journalistes", raconte-t-elle pour justifier ces révélations de l'époque sur les violences conjugales. Aujourd'hui encore, la chanteuse jure avoir des flashbacks des moments où son mari la frappait. "C'est comme une malédiction", dit-elle.

La mythique interprète de Proud Mary, remariée depuis 2013 à Erwin Bach, a longtemps souffert de stress post traumatique. De l'aveu même de son actuel époux, Tina Turner avait adopté l'attitude "d'un soldat revenant de la guerre" après sa précédente histoire d'amour. Il faut dire que les traces de son union avec Ike n'étaient pas que physiques mais aussi mentales. A une époque, elle pensait au suicide avant de réussir à dépasser tout cela. Tina Turner avait même clamé dans le passé être en paix avec son défunt mari et lui avoir pardonné.

Tina Turner, qui réside depuis des années en Suisse - pays dont elle a la nationalité - avec son mari, évoquera aussi dans son documentaire le suicide de son fils Craig, ses problèmes de santé dont son cancer ou encore l'héritage musical qu'elle laissera derrière elle après soixante ans dans le show-business. "Une fierté", dit-elle.