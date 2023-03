Tom Cruise : Sa fille Suri (16 ans) fait un choix important pour son avenir, il n'a "pas son mot à dire"

. En effet, une source proche de Katie Holmes aurait déclaré auprès de nos confrères britanniques que Suri a déjà "commencé à postuler" dans plusieurs universités.

"Suri postule dans des écoles du monde entier. Sa mère veut vraiment qu'elle reste à New York pour qu'ils puissent être proches l'un de l'autre. Katie est très fière d'elle mais est aussi extrêmement surprotectrice", a expliqué l'initié, ajoutant que Katie Holmes était "submergée" par l'idée que sa fille parte à l'université. En ce qui concerne le célèbre papa de l'adolescente, à savoir donc Tom Cruise, il ne devrait jouer "aucun rôle" dans ce processus, et n'aurait d'ailleurs "pas son mot à dire" dessus.

Tom Cruise et son "plan rusé"

Pour rappel, Tom et Suri Cruise ont coupé les ponts depuis plusieurs années. Le fait que l'acteur de Mission Impossible soit un adepte de la scientologie est l'une, si ce n'est la raison principale pour laquelle leur relation est désormais au point mort. En effet, Katie Holmes avait décidé de protéger sa fille de l'église de la scientologie, en l'éloignant ainsi de son père. Mais d'après des informations rapportées par Paris Match en 2020, l'acteur aurait pour objectif de contacter sa fille à sa majorité pour la convertir.

Une théorie déjà énoncée en 2020 par l'actrice Leah Remini. "Je suis certaine que son plan rusé est d'attendre que Suri grandisse pour qu'il puisse la recruter dans la scientologie et l'attirer loin de sa mère", avait-elle fait savoir au New York Post, en août 2020. Elle avait également félicité Katie Holmes d'avoir "extirpé sa fille de quelque chose qui aurait été potentiellement très toxique et dangereux, non seulement pour Suri mais aussi pour leur relation".

Mais pour l'heure, Tom Cruise n'a donc plus aucun impact sur les décisions de sa fille. Il en revanche accepté, dans son contrat de divorce avec Katie Holmes, de payer ses frais de scolarité. Selon les documents, il devra régler 400 000 dollars par mois jusqu'à ce que Suri n'obtienne la majorité (18 ans).