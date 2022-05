Tom Cruise (Top Gun) : Une peau parfaite à 59 ans, son remède miracle dévoilé !

C'était sans doute la venue la plus attendue du 75e Festival de Cannes ! Tom Cruise a fait son come-back sur la Croisette cette année, après pas moins de trente ans d'absence. Le comédien venait défendre son nouveau film Top Gun : Maverick avec le reste du casting, composé notamment de Jennifer Connelly et Miles Teller. Pour cette grande occasion, l'américain est allé de surprise en surprise, recevant même une palme d'or d'honneur des mains du président du Festival, Pierre Lescure. L'ex-mari de Katie Holmes et de Nicole Kidman s'est ensuite envolé à Londres où il a présenté le long-métrage d'action en compagnie de Kate Middleton, divine sur le tapis rouge, et du prince William. Et à chaque fois, son visage parfait a retenu l'attention. Il faut dire qu'à presque 60 ans (qu'il fêtera en juillet prochain), Tom Cruise n'a pas l'air d'avoir pris une ride !



Mais alors, quel est son secret ? Comme le rapportent nos confrères de CNews, l'acteur a recours depuis au moins dix ans à un soin tout à fait spécial, le Geisha Facial. Il s'agit d'un massage aux effets apaisants et aux vertus anti-âge insoupçonnées provenant du Japon. La technique y serait connue depuis des siècles par les Geisha et servaient au départ à réparer leur visage abimé par le blanc au plomb dont elles se recouvraient. Le salon new-yorkais Shizuka a décidé de moderniser la tendance en dépit de sa recette peu attrayante.

En effet, pour avoir une peau de rêve, il faudra accepter de se recouvrir de fiente de rossignol nettoyé au préalable aux rayons UV. Un ingrédient étonnant qui est mélangé à du son de riz, à de la guanine et à de l'eau. Le tout a pour but de lutter contre le vieillissement cellulaire. Il faudra également accepter de mettre la main au porte-monnaie puisqu'une séance seulement d'une heure et demie dans un institut coûte 180 dollars, soit environ 168 euros. En parallèle, Tom Cruise ne se nourrirait essentiellement que de légumes bio et se rendrait plusieurs heures chaque jour en salle de sport pour rester en forme. Une méthode déjà plus accessible !