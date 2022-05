Kate Middleton divine et glamour sur tapis rouge : son look hors de prix décrypté

Les apparitions de Kate Middleton sur tapis rouge se font rares mais chaque fois que l'occasion se présente, la duchesse de Cambridge ne déçoit jamais. Ce jeudi 19 mai 2022, elle a justement fait une arrivée époustouflante à l'avant-première mondiale du film Top Gun : Maverick à Londres. La maman de Charlotte, George et Louis a en effet sorti le grand jeu dans une superbe robe longue signée Roland Mouret. Moulante et épousant parfaitement sa ligne longiligne, la tenue était noire et blanche à épaules dénudées. Glamour à souhait ! Difficile de savoir combien vaut ce look mais sur Internet, l'équivalent avoisine les 2 000 euros. Kate Middleton a associé l'élégance de sa robe à des escarpins noirs Prada (d'un minimum de 800 euros) et à une pochette Alexander McQueen affichée au prix de 1 490 euros. Pour sublimer le tout, la duchesse de Cambridge qui avait laissé ses cheveux raides et lâches, nichés derrière ses oreilles, a porté des boucles d'oreilles pendantes ornées d'étoiles en diamants. Un bijoux de la griffe Robinson Pelham et d'une valeur de près de 7 000 euros.



Kate Middleton a bien sûr assisté à la projection du film américain avec son mari, le prince William. Ce dernier a lui aussi fait preuve de bon goût dans un smoking noir. Le royal a qui plus est accordé son look à une paire de mocassins de Crockett & Jones, laquelle a été personnalisée avec la broderie d'avions F18 en référence au long-métrage d'aviation.



Le couple a été rejoint sur le tapis rouge par le casting de Top Gun, à savoir la star Tom Cruise qui a été un véritable gentleman en accompagnant Kate par la main au moment de monter les escaliers jusqu'à la salle obscure. Kate et William ont également discuté avec Jennifer Connelly et Miles Teller entre autres.



Cette avant-première événement à Londres est survenue au lendemain du passage de Tom Cruise à Cannes, après trente ans d'absence sur la Croisette. Le comédien de 59 ans a fait sensation et a été de surprise en surprise. L'apogée de la soirée fut sans doute lorsqu'il a reçu une palme d'or d'honneur des mains du président du Festival, Pierre Lescure.